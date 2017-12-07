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Видеофакт: выставка скульптуры "Путь рассуждения" открылась в Минске

08.12.2017 16:24 — Разное | Sputnik Беларусь  
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На выставке представлены 15 скульптурных работ Дмитрия Оганова, которые объединены рассуждением над общечеловеческими проблемами и вопросами.

Видеофакт: выставка скульптуры "Путь рассуждения" открылась в МинскеМинске открылась выставка Искусство номадов Великой степи" title="В Минске открылась выставка Искусство номадов Великой степи" class="">
© Sputnik/ Станислав Андросик / Александр Шурмелев
"Золотой человек" из Казахстана представил искусство номадов в Минске

По словам искусствоведа Юлии Лисай, в галерее искусств "Предместье" собраны скульптуры, которые были созданы в течение последних нескольких лет.

"Темы, к которым обращается автор, являются глубокими и философскими. Это и переработка античности, каких-то христианских моделей. Работы, которые представлены здесь, будет интересно увидеть как искушенному, так и не искушенному зрителю. Это новое прочтение старых формул с новыми контекстами и смыслом", — добавила Лисай.

Смотрите на видео Sputnik, как Дмитрий Оганов делится авторским прочтением своих скульптурных образов.

 
Теги: Минск
 
 
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В галерее искусств "Предместье" в пятницу открылась персональная выставка скульптора Дмитрия Оганова. Специально для Sputnik скульптор провел видеоэкскурсию по...

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