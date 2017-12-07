Бедные и богатые: когда начнут расти доходы белорусов

Среднестатистическая белорусская семья ежемесячно располагает суммой в 1026,7 рубля. Эта сумма заметно отличается по регионам. К примеру, ежемесячные располагаемые ресурсы минчан почти в 1,5 раза выше, чем жителей Витебской области. Эксперты рассказали, почему в Беларуси неизбежен социальный разрыв.



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Злотников: А откуда взяться доходам?

— Это большое расхождение. В Минске средняя зарплата уже за тысячу перевалила , а в регионах — 500−600 рублей. Очень низкие доходы в сельской местности, у сельхозпредприятий фактически нет ресурсов для выплаты зарплат, они находятся в очень тяжелом финансовом положении, — говорит экономист Леонид Злотников.

По данным опубликованного на днях исследования BEROC «Детерминанты бедности в период экономического роста и его отсутствия. Оценка динамики бедности в Беларуси в 2009—2016 годах», уровень бедности для сельских регионов в течение 2009−2016 годов был примерно на 44% выше, чем в среднем по стране. А в городах он был на 16% ниже, чем в среднем по Беларуси.

«Это свидетельствует о наличии значительного экономического неравенства в государстве», — делает вывод автор исследования научный сотрудник BEROC Олег Мазоль.

Он исследовал уровень и детерминанты бедности в Беларуси на основании данных Национального статистического комитета по Выборочным обследованиям домашних хозяйств по уровню жизни за период 2009—2016 годы. Уровень бедности оценивался на основе показателей потребительских расходов с использованием подхода, основанного на оценке затрат на удовлетворение основных потребностей домашнего хозяйства с использованием продовольственной и абсолютных черт бедности.

Согласно использованной методологии, за последние два года абсолютная бедность в Беларуси увеличилась в два раза и достигла 29% населения.

Леонид Злотников напоминает, что практически каждый третий белорус живет на среднедушевой доход в 290 рублей.

— Это очень низкий уровень, — констатирует эксперт.

Будет ли увеличиваться разрыв между бедными и богатыми? По мнению экономиста, в текущей экономической ситуации у белорусов есть лишь один прогноз:

— Не меняется экономическая модель и она неэффективна. Откуда могут взяться доходы, которые можно делить между людьми? Нужны реформы, модернизация, инвестиции. А они последние 3−4 года не идут сюда, да и раньше были не очень значительными. Предприятия устаревают, конкурентоспособность на внешних рынках низкая, доходы падают.

Этот год был относительно благоприятным для Беларуси, считает эксперт. Это, в основном, обусловлено ростом мировой экономики. Но на рост благосостояния белорусов это никак не повлияло.

— Мы говорим не о зарплатах, а о реальных доходах , которые до последних месяцев только снижались, — подчеркивает Леонид Злотников.

Экономист предупреждает, что благоприятная внешняя конъюнктура не может длиться бесконечно, а если говорить о внутренних факторах роста, то их попросту нет.

— Это с одной стороны, а с другой на нас давят долги. В ближайшие три года будет очень напряженная ситуация с их возвратом, — отмечает эксперт.

По мнению Леонида Злотникова, жители небогатых регионов не могут рассчитывать и на Россию, куда в более сытые годы белорусы ездили на заработки.

— Около 15% россиян оказались за чертой бедности, в российской глубинке ситуация ничуть не лучше, чем у нас, — говорит экономист.

Романчук: Такими темпами мы можем догнать Россию и Украину

Руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук считает, что подобные сравнения не в полной мере отражают реальную картину.

— Безусловно, если мы говорим о наших 15 тысячах миллионеров и тех, кто едва сводит концы с концами, то эта разница составит 7−10 раз. И, к сожалению, этот разрыв увеличивается. Ведь от нынешнего экономического роста в 2% имеют выгоду полсотни предприятий. А вот те 20%, работающих за границей прибыльности, уже не могут платить своим работникам, увольняют их. И впоследствии эти уволенные не могут найти работу. Так что показатель в 1,5 раза скорее напоминает показатели официальной безработицы в Беларуси.

По мнению собеседника, если власти продолжат игнорировать необходимость проведения структурных реформ, нас может ожидать повторение опыта Украины и России, где разрыв между доходами бедных и богатых достиг гораздо больших размеров.

Если же власти смогут избежать номенклатурной приватизации и повторения наихудшего опыта украинцев и россиян, некоторое время мы будем наблюдать разрыв между самыми бедными и самыми состоятельными, но в результате сможем достигнуть среднеевропейских показателей, подчеркивает эксперт.