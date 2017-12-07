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Бедные и богатые: когда начнут расти доходы белорусов
Среднестатистическая белорусская семья ежемесячно
Злотников: А откуда взяться доходам?
— Это большое расхождение. В Минске средняя зарплата уже за тысячу
По данным опубликованного на днях
«Это свидетельствует о наличии значительного экономического неравенства в государстве», — делает вывод автор исследования научный сотрудник BEROC Олег Мазоль.
Он исследовал уровень и детерминанты бедности в Беларуси на основании данных Национального статистического комитета по Выборочным обследованиям домашних хозяйств по уровню жизни за период 2009—2016 годы. Уровень бедности оценивался на основе показателей потребительских расходов с использованием подхода, основанного на оценке затрат на удовлетворение основных потребностей домашнего хозяйства с использованием продовольственной и абсолютных черт бедности.
Согласно использованной методологии, за последние два года абсолютная бедность в Беларуси увеличилась в два раза и достигла 29% населения.
Леонид Злотников напоминает, что практически каждый третий белорус живет на среднедушевой доход в 290 рублей.
— Это очень низкий уровень, — констатирует эксперт.
Будет ли увеличиваться разрыв между бедными и богатыми? По мнению экономиста, в текущей экономической ситуации у белорусов есть лишь один прогноз:
— Не меняется экономическая модель и она неэффективна. Откуда могут взяться доходы, которые можно делить между людьми? Нужны реформы, модернизация, инвестиции. А они последние 3−4 года не идут сюда, да и раньше были не очень значительными. Предприятия устаревают, конкурентоспособность на внешних рынках низкая, доходы падают.
Этот год был относительно благоприятным для Беларуси, считает эксперт. Это, в основном, обусловлено ростом мировой экономики. Но на рост благосостояния белорусов это никак не повлияло.
— Мы говорим не о зарплатах, а
Экономист предупреждает, что благоприятная внешняя конъюнктура не может длиться бесконечно, а если говорить о внутренних факторах роста, то их попросту нет.
— Это с одной стороны, а с другой на нас давят долги. В ближайшие три года будет очень напряженная ситуация с их возвратом, — отмечает эксперт.
По мнению Леонида Злотникова, жители небогатых регионов не могут рассчитывать и на Россию, куда в более сытые годы белорусы ездили на заработки.
— Около 15% россиян оказались за чертой бедности, в российской глубинке ситуация ничуть не лучше, чем у нас, — говорит экономист.
Романчук: Такими темпами мы можем догнать Россию и Украину
Руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук считает, что подобные сравнения не в полной мере отражают реальную картину.
— Безусловно, если мы говорим о наших 15 тысячах миллионеров и тех, кто едва сводит концы с концами, то эта разница составит 7−10 раз. И, к сожалению, этот разрыв увеличивается. Ведь от нынешнего экономического роста в 2% имеют выгоду полсотни предприятий. А вот те 20%, работающих за границей прибыльности, уже не могут платить своим работникам, увольняют их. И впоследствии эти уволенные не могут найти работу. Так что показатель в 1,5 раза скорее напоминает показатели официальной безработицы в Беларуси.
По мнению собеседника, если власти продолжат игнорировать необходимость проведения структурных реформ, нас может ожидать повторение опыта Украины и России, где разрыв между доходами бедных и богатых достиг гораздо больших размеров.
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