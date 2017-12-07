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В субботу мокрый снег и дождь

08.12.2017 16:58 — Разное | Ежедневник  
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В субботу мокрый снег и дождь

На субботу, 9 декабря, синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь.

В субботу будет облачно с прояснениями. Ночью пройдут небольшие осадки, днем на большей части территории страны ожидаются мокрый снег и дождь.

В отдельных районах возможны слабые туман и гололед, на дорогах гололедица.

Ветер прогнозируется южный, юго-западный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 2, днем -- от минус 1 до плюс 4 градусов, сообщает Белгидромет.

 
 
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На субботу, 9 декабря, синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь.

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