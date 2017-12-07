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Медведев выступает за снятие барьеров в торговле между Россией и Беларусью
08.12.2017 16:24 — Разное | Ежедневник
фото: rbc.ua
России и Беларуси необходимо ликвидировать барьеры во взаимной торговле, которые по-прежнему существуют, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Невозможно не согласиться с тем, что, с одной стороны, рост (товарооборота - ИФ) - это хорошо. Действительно, рост почти на четверть - это весьма убедительная цифра, но если сопоставлять общую картинку с тем, что мы имели до кризиса 2008 года, то есть тех неблагоприятных моментов, которые начались в мировой экономике, которые потом затронули, конечно, и наши экономики, то нам есть к чему стремиться", - сказал Медведев журналистам в пятницу по итогам заседания Совмина Союзного государства, пишет Интерфакс.
По его словам, нужно развивать торговое сотрудничество и инвестиции. "Нужно вернуться к целому ряду проектов, которые в настоящий период еще не реализованы, нужно заниматься решением важнейших задач по снятию административных барьеров, потому что их все-таки достаточно и у нас в стране, и, конечно, у коллег тоже", - сказал российский премьер.
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России и Беларуси необходимо ликвидировать барьеры во взаимной торговле, которые по-прежнему существуют, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
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