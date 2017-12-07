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История палестино-израильского конфликта и статус Иерусалима в картах

08.12.2017 17:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Признание президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля разожгло тлеющий палестино-израильский конфликт с новой силой.

История противостояния Израиля и Палестины, а также современное территориальное деление на Западном берегу реки Иордан и статус Иерусалима – в инфографике Sputnik.

 
 
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Изменение палестинских и израильских территорий в XX веке, современные границы в Израиле и Иерусалиме – в инфографике Sputnik.

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