Афиша на выходные: куда пойти 9-10 декабря в Минске

Выходные в Беларуси будут уже по-настоящему зимними: температура воздуха не будет подниматься выше нуля, а также возможен снег. Но не советуем вам сидеть дома и грустно смотреть в окна — лучше вооружитесь традиционной афишей Sputnik на выходные 9-10 декабря.

Спектакль "Ноч на Каляды"

В субботу 9 декабря в Купаловском театре пройдет спектакль "Ноч на Каляды" — постановка на основах "Вечеров на хуторе близ Диканьки" Николая Гоголя. Режиссер-постановщик — Николай Пинигин.

"Ноч на Каляды" — не буквальная интерпретация произведения Гоголя, а музыкальная фантазия "на тему". К слову, идет в театре постановка уже шесть лет, а многие поклонники театра успели посмотреть ее по нескольку раз — это ли не признание?

Концерт Лауры Перголицци

В Falcon Club Arena на проспекте Победителей в субботу вечером выступит певица Лаура Перголицци (Laura Pergolizzi), также известная как LP. Известна она и сольным творчеством, и авторством песен — ее композиции исполняют Рианна, Кристина Агилера, Шер и другие мировые знаменитости.

Организаторы обещают, что все хиты LP она исполнит на концерте в Минске вживую. Билеты на выступление артистки стоят от 68 рублей.

Концерт Mgzavrebi

Mgzavrebi — грузинская группа, созданная в 2006-м. Необычное название коллектива по-грузински пишется как მგზავრები, а переводится как "пассажиры".

Исполняющие фолк-рок музыканты обещают выступить вечером в воскресенье (10 декабря) в ресторане "Друзья". Судя по их музыке, должно быть душевно и позитивно — так, во всяком случае, звучат их композиции. Если хотите получить немного солнечной Грузии в декабре — обязательно послушайте их.

375 Festival

Фестиваль электронной музыки 375 Festival пройдет в субботу и воскресенье в открытом пространстве "Верх" на улице Куйбышева, 22. Предполагается, что здесь будут целые сутки современной музыки совершенно разных направлений.

С нескольких сцен будут играть разные музыканты — и индастриал, и minimal, и техно, и idm. Словом, поклоннику электронной музыки в любом случае на этом фестивале скучно не будет. Единственное препятствие — билеты от 20 до 40 рублей, что может себе позволить отдать за молодых исполнителей не каждый.

Фильм о Сэлинджере

Сценарист фильмов "Голодные игры: Сойка-пересмешница" и "Дворецкий" Дэнни Стронг в своей дебютной режиссерской работе решился на решение амбициозной задачи: снять фильм о легендарном писателе Джероме Сэлинджере и истории написания "Над пропастью во ржи".

Фильм "За пропастью во ржи" уже успели оценить многие зрители, и отзывы на картину неоднозначные: кто-то ленту хвалит, другие же указывают на то, что режиссер с историей не справился. Но вы посмотрите — сформируйте собственное мнение.