Белорусские электроскутеры поступят в продажу в I полугодии 2018 года, сообщил БЕЛТА генеральный директор ОАО «Приборостроительный завод «Оптрон» Национальной академии наук Николай Янкевич.

«Мы в последнее время занимались разработкой отечественного электроскутера и достигли положительной динамики. Проведены испытания, получен хороший результат. В первом полугодии следующего года 200 белорусских электроскутеров поступят в продажу», — рассказал Николай Янкевич.

Разработчики занимаются организацией производства отечественных изделий индивидуального электротранспорта: электровелосипедов, электроскутеров, электросамокатов, гироскутеров, электровелорикш, электроскейтов и т.д. «Реализация этого глобального проекта рассчитана на два года. На заводе будет организован участок площадью примерно 10 тыс. кв. м, где будут изготавливаться изделия этой линейки», — отметил гендиректор завода.

В ОАО «Приборостроительный завод «Оптрон» НАН Беларуси в этом году была проведена модернизация мотор-колеса для легких транспортных средств, разработан новый блок управления и программное обеспечение. Именно на базе этого мотор-колеса и разрабатывается индивидуальный электротранспорт.