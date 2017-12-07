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Некоторым застройщикам разрешили набирать дольщиков еще до того, как появится котлован

08.12.2017 17:20 — Разное | Tut.by  
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Указ о долевом строительстве снова будет откорректирован. С некоторых застройщиков снимают обязательства по первичному инвестированию 15% стоимости объекта до начала привлечения средств граждан. Об этом рассказал начальник управления жилищной политики Министерства строительства и архитектуры Александр Горваль.

Напомним, по действующему законодательству любой застройщик — и государственный и коммерческий — должен за свой счет обеспечить строительство дома на 15%, и только после этого заключать договоры с дольщиками. Этот норматив вводили для того, чтобы убрать с рынка потенциальных создателей долгостроев, слабых застройщиков, у которых из имущества — «стол и стул».

— Норматив отменяется для УКСов, ДСК, других государственных предприятий, занимающихся крупнопанельным домостроением, — рассказал Александр Горваль. — Сейчас такая экономическая ситуация на предприятиях, что им весьма сложно обеспечить эти 15% строительства за счет собственных средств. Но для коммерческих застройщиков и государственных застройщиков, которые не занимаются крупнопанельным домостроением, норматив сохраняется.

И почему так выборочно сделали: крупнопанельное жилье самое дешевое, поэтому мы отдаем ему предпочтение. Кроме того, за УКСами, за ДСК стоят местные исполкомы, Министерство архитектуры и строительства — стоит государство, которое не даст обидеть граждан при долевом строительстве.

По словам Александра Горваля, на практике обязательство строить 15% с госкомпаний, возводящих панельное жилье, уже снято. В ближайшие неделю-две корректировки в указ будут подписаны.

 
 
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