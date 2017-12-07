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Цитатник. Как Россия прошла путь от угроз бойкота Олимпиады-2018 до решения в пользу спортсменов

08.12.2017 17:18 — Разное | Tut.by  
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Высказывания политических и общественных деятелей об участии российских спортсменов в Олимпийских играх в Пхенчхане до и после отстранения России решением Международного олимпийского комитета были жесткими, пока президент соседней страны Владимир Путин на заявил, что бойкота не будет. SPORT.TUT.BY отследил, как в течение короткого времени менялись позиции отдельных людей и общественное мнение в целом.

Фото: Reuters, из личного архива Анфисы Резцовой, инстаграма Дмитрия Губерниева и твиттера Игоря Лебедева


После первой реакции Путина на возможное решение МОК









После высказывания Путина о недопуске России на Олимпиаду










 
 
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SPORT.TUT.BY отследил, как в течение короткого времени менялись в России позиции отдельных людей и общественное мнение в целом.

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