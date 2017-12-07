Цитатник. Как Россия прошла путь от угроз бойкота Олимпиады-2018 до решения в пользу спортсменов

Высказывания политических и общественных деятелей об участии российских спортсменов в Олимпийских играх в Пхенчхане до и после отстранения России решением Международного олимпийского комитета были жесткими, пока президент соседней страны Владимир Путин на заявил, что бойкота не будет . SPORT.TUT.BY отследил, как в течение короткого времени менялись позиции отдельных людей и общественное мнение в целом.

Фото: Reuters, из личного архива Анфисы Резцовой, инстаграма Дмитрия Губерниева и твиттера Игоря Лебедева





После первой реакции Путина на возможное решение МОК

































После высказывания Путина о недопуске России на Олимпиаду



































