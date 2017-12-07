Россиянку Анастасию Князеву назвали самой красивой девочкой мира

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Шестилетнюю Анастасию Князеву из России назвали самой красивой девочкой в мире, сообщает Daily Mail.

Девочка, выступающая в качестве модели для брендов детской одежды, привлекла внимание пользователей интернета, благодаря огромным синим глазам и кукольному лицу. На инстаграм-аккаунт с фотографиями девочки, который ведет ее мать Анна, подписано более 500 тысяч человек, пишет «Газета.ру» .

Анастасия стала не первой девочкой, провозглашенной в возрасте шести лет самой красивой. Ранее самым прекрасным на свете ребенком называли француженку Тилан Блондо, которой в этом году уже исполнилось 16 лет.