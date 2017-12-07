«Эта проблема тяжелая». Лукашенко обещает новые меры по борьбе с пьянством белорусов





Президент Беларуси пообещал новые меры по борьбе с пьянством, однако уверен, что одни запреты проблему не решат. Об этом он сообщил в ходе встречи с сотрудниками предприятия «Камволь».

«Сейчас, смотрю, в СМИ развернулись дебаты: запретить, не продавать, наказать. Ну если вы хотите жуликов развести, которые будут из-под полы (таксисты и прочие), продавать ночью и поздно вечером алкоголь и карманы набивать, это можно сделать. Запреты, как показывает история, результатов еще не давали», — сказал президент.

Он уверен, что нужно больше внимания уделять здоровому и активному образу жизни на всех уровнях — от семьи до государства. «Для этого мы создали идеальные условия. В труднейшей ситуации построили столько объектов. Сегодня выделяем хорошие деньги для тренеров, — сказал Александр Лукашенко. — Но это длительный период времени. Не думайте, что мы закрыли где-то точку, перестали продавать и добились результата. Вместо этой точки две будут открыты в другом месте. Создадим дефицит — подхлестнем цену и будем потом ловить это жулье. Поэтому у меня много на столе предложений. Я поручил проработать их. Действительно, с этой проблемой надо что-то делать».

«В ближайшее время посмотрим. После Нового года вернемся к этой проблеме и будем ее решать, исходя из возможности. Здесь нельзя пережать. Да, есть предложение, допустим, закрыть и из 10 точек одну оставить. Глупость. Но есть предложение ту, что напротив школы, закрыть. Правильно, пускай перенесут ее в другое место, но напротив школы не должны продавать алкоголь и табак. С этим согласен. И много таких предложений. Будем идти от жизни», — заявил белорусский лидер.

«Мою позицию в этом плане вы знаете. Я человек почти не пьющий. Можно сказать, малопьющий. Но это моя позиция, мое мнение. Люди ведь живут по законам определенным и собственным представлениям о жизни, — отметил глава государства. — Ну вот мы собрались здесь… У нас что, трезвенники здесь все? Ну, давайте перестанем пить столько и будем по праздникам выпивать или по случаю открытия нового производства, и все будет нормально. Это очень тяжелая, сложная проблема».

Александр Лукашенко обратил внимание, что некоторые заявляют о том, что проблема курения и пьянства связана с тем, что государство хочет пополнить бюджет. «Это последние негодяи и враги белорусского государства. Действительно, акцизы на алкоголь и табак — это большие налоги (вы слышали, недавно проводил совещание) — от табака мы получим в этом году 0,5 млрд доларов в бюджет. Это пять ваших таких предприятий. Если мы только сейчас этот акциз снизим или алкоголя начнем меньше производить, к нам привезут бормотуху из России, Украины, с Запада. Только открой — все сюда хлынет. И акцизов не получим, и пить меньше не станем. Поэтому это такие разговоры, как я говорю по-народному, „плявузганье“. Любое государство вводит акцизы и получает от этого налоги», — подчеркнул глава государства.

«Поэтому надо найти взвешенное нормально состояние — и там не навредить, и здесь не потерять. Это все непросто. Надо все взвесить и принять решение. Но, еще раз подчеркиваю, все зависит от нас. Непростая проблема. Будем ее аккуратно решать, но наскоком ничего делать не будем. Пробовали уже. И виноградники повырубали, и еще что-то… И сейчас героически (я встречаюсь с президентами кавказских республик, Украины) они возрождают то, что было уничтожено в свое время. Поэтому здесь надо идти аккуратно, шаг за шагом, решая эту проблему. Мы ее будем решать. Эта проблема тяжелая», — резюмировал белорусский лидер.