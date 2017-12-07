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Налоговики рассказали про плюсы и минусы предлагаемой ими альтернативы кассовым аппаратам

08.12.2017 17:34 — Разное | Tut.by  
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Налоговики рассказали про программные кассы, которые они предлагают ввести как альтернативу кассовым аппаратам для приема денег при расчете за товары. Напомним, в ведомстве подготовили проект соответствующего постановления.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

В МНС предлагают два варианта ввода программных касс. В первом случае программная касса может размещаться на электронных устройствах (ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны, которые соответствуют определенным техническим требованиям) субъектов хозяйствования, осуществляющих продажу товаров (работ, услуг). Второй вариант реализации предусматривает возможность использования программной кассы через интернет.

«Программные кассы будут обеспечивать возможность совершения безналичных расчетов с использованием банковских платежных карточек, в том числе международных платежных систем Visa и MasterCard, внутренней платежной системы „БЕЛКАРТ“, эмиссию которых осуществляют банки Беларуси», — отмечают в МНС.

Предоставлять программные кассы, а также передавать данные в систему контроля кассового оборудования будут операторы программных кассовых систем — юрлица-резиденты, соответствующие требованиям, определенным законодательством.

Субъектам хозяйствования, которые будут использовать программные кассы, нужно будет приобретать ключи электронной цифровой подписи, устройство для печати платежного документа, платежный терминал. Кроме того, нужно будет потратиться на услуги оператора программной кассовой системы.

«В то же время использование программных касс позволит избежать ряда существующих затрат, в том числе за счет отсутствия необходимости внесения залоговой стоимости за средство контроля налогового органа (СКНО), а также за счет использования для выполнения кассовых операций при продаже товаров (работ, услуг) имеющихся у субъектов хозяйствования электронных устройств, обеспечивающих возможность функционирования программной кассы и передачи данных в СККО», — поясняют в МНС.

В МНС добавляют, что субъекты хозяйствования смогут выбирать, чем пользоваться для расчетов при продаже товаров — программными кассами или кассовыми аппаратами.

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