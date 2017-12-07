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Американцы говорят, что из "Звездных войн" больше всех любят принцессу Лею. Вы с этим согласны?

08.12.2017 17:51 — Разное | Tut.by  
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Накануне выхода восьмого эпизода «Звездных войн» американцев расспросили о любимых героях и эпизоды киносаги. Результаты опроса были опубликованы исследовательским агентством Morning Consult.


Агентство опросило две тысячи американцев. От 34 до 49% из них смотрели все эпизоды «Звездных войн». Любимыми персонажами опрошенные назвали Лею, Люка Скайуокера, Чубакку, магистра Йоду и дроида R2-D2. При этом зрители предпочли Энакина Скайуокера его темному альтер-эго Дарту Вейдеру. На последних местах оказались герои новой трилогии: Рей и Кайло Рен.

Фильм «Звездные войны: Последние джедаи» выйдет на экраны 14 декабря. Напомним, предпоказ фильма в Минске был отменен. Это будет последний эпизод киносаги с участием актрисы Кэрри Фишер, исполнившей роль генерала Леи Органы. Фишер умерла в декабре 2016 года, а сценарий девятой части переписали.

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Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш 2 билетов на концерт Макса Коржа в Минске. Мероприятие пройдет 16 декабря на сцене «Минск-Арены», а пока участвуйте в розыгрыше, который продлится до 15 декабря.

Для участия вам необходимо:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;

2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

ОПРОС

Кто из "Звездных войн" вам нравится больше всего?

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Теги: Минск
 
 
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Накануне выхода восьмого эпизода "Звездных войн" американцев расспросили о любимых героях и эпизодых киносаги. Результаты опроса были опубликованы...

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