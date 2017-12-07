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Американцы говорят, что из "Звездных войн" больше всех любят принцессу Лею. Вы с этим согласны?
Накануне выхода
Агентство опросило две тысячи американцев. От 34 до 49% из них смотрели все эпизоды «Звездных войн». Любимыми персонажами опрошенные назвали Лею, Люка Скайуокера, Чубакку, магистра Йоду и дроида R2-D2. При этом зрители предпочли Энакина Скайуокера его темному альтер-эго Дарту Вейдеру. На последних местах оказались герои новой трилогии: Рей и Кайло Рен.
Фильм «Звездные войны: Последние джедаи» выйдет на экраны 14 декабря. Напомним, предпоказ фильма в Минске был
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Накануне выхода восьмого эпизода "Звездных войн" американцев расспросили о любимых героях и эпизодых киносаги. Результаты опроса были опубликованы...
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