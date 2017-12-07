Накануне выхода восьмого эпизода «Звездных войн» американцев расспросили о любимых героях и эпизоды киносаги. Результаты опроса были опубликованы исследовательским агентством Morning Consult.





Агентство опросило две тысячи американцев. От 34 до 49% из них смотрели все эпизоды «Звездных войн». Любимыми персонажами опрошенные назвали Лею, Люка Скайуокера, Чубакку, магистра Йоду и дроида R2-D2. При этом зрители предпочли Энакина Скайуокера его темному альтер-эго Дарту Вейдеру. На последних местах оказались герои новой трилогии: Рей и Кайло Рен.

Фильм «Звездные войны: Последние джедаи» выйдет на экраны 14 декабря. Напомним, предпоказ фильма в Минске был отменен . Это будет последний эпизод киносаги с участием актрисы Кэрри Фишер, исполнившей роль генерала Леи Органы. Фишер умерла в декабре 2016 года, а сценарий девятой части переписали.

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ОПРОС Кто из "Звездных войн" вам нравится больше всего? Дарт Вейдер 60% Магистр Йода 40% Люк Скайуокер 0% Оби-Ван Кеноби 0% Принцесса Лея 0% Дроид R2-D2 0% Чубакка 0% Другой персонаж 0% 5 голосов