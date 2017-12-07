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Национальный турнир по боксу среди непрофессионалов «Снежный барс» прошел в Минске

08.12.2017 17:50 — Разное | БДГ  
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24 ноября во Дворце спорта «Уручье» состоялись финальные бои первого Национального турнира по боксу среди непрофессионалов «Снежный барс».

На турнире спортсмены подарили 2000 зрителей 6 невероятно захватывающих боев.

Само мероприятие отличилось переполненным болельщиками и гостями залом, а также царящей атмосферой сопереживания и ликования.

На протяжении трёх месяцев отобранные для проекта участники, ранее не занимавшиеся боксом, вели ежедневную подготовку к выходу на ринг. Руководили ими опытные тренеры, победители республиканских и международных турниров Максим Сирота, Алексей Кудин, Михаил Одинцов и Вадим Куцый. По условиям соревнований участники должны соответствовать двум обязательным критериям: возраст старше 37 лет, а также наличие детей.

12 участников провели по одному поединку, состоявшему из трех двухминутных раундов, все боксеры продемонстрировали силу воли и стойко выдержали удары соперника.

По итогам трех раундов боя в весовой категории 70 кг решением судей Иван Филинов одержал победу над Валерием Пястуном. В поединке весовой категории 80 кг Сергей Кожемякин победил Кирилла Самусевича. Андрей Микула победил Руслана Войтова (весовая категория – до 95 кг). Денис Лисковец решением судей одержал победу над Максимом Морозовым. Решением жюри победа в поединке между Магомедом Магомедовым и Иваном Богдана присуждена Магомеду, весовая категория свыше 100 кг. Также решением судей Андрей Малашко оказался сильнее Сергея Овчаренко. Артем Кубарев виду отказа соперника в связи с травмой стал победителем в поединке с Игорем Гореликом.

В состав жюри вошли четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов, Гришук Анатолий Владимирович – судья международной категории, мастер спорта по боксу СССР, судья на двух Олимпиадах, экс-главный тренер Республики Беларусь по боксу, тренер белорусской паралимпийской сборной Геннадий Вишняков, первый белорусский чемпион мира по панкратиону Валентин Сюльжин, спортсмен и телеведущий Павел Сыроежкин, певец Серёга, эксперт по правильному питанию Светлана Кашицкая. Среди почетных гостей состязаний были замечены известные люди, знаменитые спортсмены, в том числе трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе, почетный гражданин города Минска Александр Медведь.

Все средства от продажи билетов на турнир пойдут на покупку спортивных специальных протезов и колясок представителям белорусской паралимпийской сборной по лыжным гонкам и биатлону Евгению Лукьяненко, Аркадию Шикутю, Дмитрию Лобану, Лидии Графеевой.

«Помогаем сильным» - таков девиз «Клуба поддержки мужчин», членами которого является большинство участников турнира. Девиз этот, по мнению Бугулова Д.Р., автора и руководителя «Снежного Барса», обрел свою полную реализацию в рамках данного проекта. Во-первых, проект поддержал сильных мужчин в их стремлении к спортивной и личностной самореализации, во-вторых, оказал поддержку белорусским паралимпийцам – людям большой силы духа и мастерства.

Организаторами проекта выступили агентство Bugulov-Consulting и СУ «Клуб поддержки мужчин» при поддержке Президентского спортивного клуба, Паралимпийского комитета Беларуси, Мингорисполкома, телеканала «Беларусь 5», Белорусской федерации панкратиона и боевых искусств, Академии ММА и др. Техническим партнером проекта стала компания VimpexSport.

В перспективе Национальный турнир по боксу среди непрофессионалов «Снежный барс» планируется проводить на постоянной основе.

 
Теги: Минск
 
 
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24 ноября во Дворце спорта «Уручье» состоялись финальные бои первого Национального турнира по боксу среди непрофессионалов «Снежный барс». На турнире спортсмены...

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