Пофигизм здорового человека: как перестать загоняться по жизни

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Каждое утро, открывая ленту социальных сетей, мы видим статьи в стиле «Пять советов, как действительно стать счастливым». Иногда мы даже пробегаем глазами по этим бесполезностям, и на автомате ставим «лайк» и делимся с друзьями, засоряя их ленту.

Мы отчаянно хотим хороших изменений в жизни. А эти советы словно приглашают нас в розовый мир позитива. Спорный, веселый и остро пишущий автор, Марк Мэнсон, словно говорит нам «К черту позитифф!». От него все равно нет толку. Негативный опыт куда важнее. Вкупе с личной осознанностью именно негативный опыт будет скрепляющей нитью нашей жизни. Именно об этом неоднозначная книга «Тонкое искусство пофигизма».

Рациональный «пофигизм»

Давайте сразу разберемся с понятиями. Что значит – быть пофигистом? Что такое — пофигистическое отношение к жизни? Значит ли это, что после прочтения книги, мы должны на все махнуть рукой, безразлично относиться ко всему происходящему в жизни? Конечно же, нет. Сам Марк так описывает состояние, когда человеку все безразлично:

Знаете, как называется человек, который не обнаруживает эмоций и ни в чем не видит смысла? Психопат. Думаю, у вас нет ни малейшего желания становиться психопатом.

Мэнсон так описывает свое видение «рационального» пофигизма:

Умение не принимать к сердцу определенные проблемы, это не безразличие, а именно умение абстрагироваться от этих проблем. Это значит, что они неважны в вашей жизни.

Вместо того, чтобы не волноваться о том, что вам не важно, нужно волноваться о том, что важно.

Мы сами в состоянии решить, о чем нам нужно беспокоиться, а на что можно «забить».

Чтобы научиться такому здоровому пофигизму, нужно осознать несколько достаточно простых вещей. Разобраться в себе, что нам важно, а что нет. Пересмотреть свое отношение к неудачам и боли, поставить правильные жизненные цели и ориентиры, брать ответственность за свою собственную жизнь. Рассмотрим лишь несколько из этих моментов.

Мы все – обыкновенные люди. И вы тоже. Теперь смиритесь с этим

По легенде на дне зловещего ящика Пандоры лежала надежда. Как одно из проклятий и несчастий для человечества. Вернее всего, надежда тоже ускользнула оттуда. Иначе откуда в нас столько надежды уверенности в лучшем дне? Мы надеемся, что завтра будет лучше, найдется лучшая работа, мы встретим достойного партнера, наше здоровье поправится, и вообще мир заиграет разными красками, а в окно постучит радужный единорог? Мы волнуемся и переживаем из-за наших желаний достичь большего и лучшего. Стоп! – говорит нам

Марк Мэнсон. Жизнь как раз хороша, когда в ней меньше волнений и тревог. Ваши желания и волнения – не больше, чем успешный маркетинговый ход большого бизнеса. Заботиться нужно о том, что действительно важно для вас.

Есть такой неприятный нюанс, который философ Алан Уотс назвал «законом обратного усилия»: чем больше мы стремимся чего-то достичь, стать умнее, сексуальнее, богаче, тем больше мы комплексуем из-за недостижимого. В глазах окружающих мы выглядим просто жалкими.

Уверенному мужчине нет нужды доказывать свою уверенность, а богатой женщине — свое богатство. Все и так видно. А если все время мечтать о чем-то, из под­сознания не выходит мысль: желанного — нет.

Медиа питает нас мыслью, что каждый человек уникален, он способен на великие свершения. Мы охотно верим этому вранью. Всем хочется быть великими. Но в большинстве своем мы не рождены, чтобы «сказку сделать былью». Олигархи и правящие мира сего не достигли таких высот, питая свое эго позитивом. Помимо того, что они все чертовски много работали, но ставили правильные цели и, что очень немаловажно, учились именно на негативном опыте. Мы же в массе своей так и останемся середнячками. Это не обидно, просто факт, который нужно принять и прекрасно жить с этим дальше. Меньше ложных тревог и забот о достижении недостижимого, не так ли?

Боль – классный учитель

Говоря о том, что неоправданный позитив и бесплодные надежды лишь ослабляют нас, заставляют зря нервничать, автор заявляет, что именно негативный опыт – важный и нужный помощник в жизни. Негативный опыт, как боль в мышцах после хорошей тренировки, несет в себе гораздо больше цнности. Когда мы в открытую говорим о своих страхах и неуверенности, мы гораздо более привлекательны в общении.

Практическое просветление — это умение смириться с тем, что страдание неизбежно: что бы вы ни делали, жизнь будет состоять из неудач и утрат, сожалений и смертей. И когда вы смиритесь со всем дерьмом, которым забрасывает вас жизнь (поверьте, она забросает вас килотоннами дерьма), вы на свой умеренно-духовный лад станете непобедимым. В конце концов, единственный способ победить страдание — научиться выносить его.

Как тут не вспомнить Будду: попытка избежать страдания уже ведет нас к новому страданию. Отказ признать поражение уже есть поражение. Вырвать боль и страдание из жизни невозможно, как невозможно победить и смерть. Пытаясь сделать это, мы погубим сами себя. Но, только приняв присутствие боли в жизни, относясь к ней спокойно, без истерик, как к неизбежной части самого себя, относясь к ней «пофигистично», можно облегчить себе жизнь.

Твоя жизнь – твоя ответственность

Что бы ни происходило в нашей жизни, мы вынуждены брать на себя ответственность. Иногда мы попадаем в самые неприятные ситуации, в которых нет нашей вины. Но это не снимает с нас ответственности. С большой силой приходит большая ответственность». Это последние слова дяди Бена перед тем, как грабитель, отпущенный Питером Паркером, по абсолютно необъяснимой причине убивает его на людной улице.

Да-да, очень правильная мысль из фильма «Человек-паук». Чем большую ответственность мы берем на себя, тем большую силу получаем. Марк приводит такой пример:

Допустим, однажды утром вы проснулись и обнаружили новорожденного младенца у порога своей квартиры. Вашей вины в этом нет: младенца подбросили не вы. А вот ответственность имеется. Надо срочно решать, что делать. И что бы вы ни выбрали — оставить младенца себе, избавиться от него, оставить на пороге или скормить питбулю, — ваш выбор принесет проблемы, и ответственны за эти проблемы будете именно вы.

Ориентируйтесь на правильные ценности

Ценности и ориентиры могут быть хорошими и плохими. Тут Мэнсон ничего нового не открыл: это истина, по сути, известная каждому из нас. Марк еще раз её повторил и немножко классифицировал, не более того.

Хорошие ценности:

основаны на реальности;

социально конструктивны;

непосредственны и контролируемы.

Плохие ценности:

оторваны от реальности;

социально деструктивны;

не непосредственны и не контролируемы.

Хорошие и здоровые ценности реализуются на внутри нас. Например, заниматься творчеством, помогать другим и развивать осознанность и смирение можно хоть сейчас, и делать это можно где угодно. Нужно лишь настроиться и захотеть. Эти ценности непосредственны, контролируемы и оставляют вас в контакте с реальностью, а не уводят в выдуманный мир.

Плохие ценности обычно завязаны на внешние события: нужно летать бизнес-классом, иметь дорогую сумочку, уничтожить «ту тварь из соседнего отдела» и иметь большой банковский счет. Смысл хороших и плохих ценностей ясен каждому взрослому человеку.

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