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Движение на мосту через Припять запрещено для всех

08.12.2017 18:02 — Разное | БДГ  
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Решение о полном запрещении использования моста, в том числе пешеходами, принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям 8 декабря.

На нем было отмечено, что спасатели на катерах будут временно - до решения ситуации -  переправлять жителей на другой берег.

Об этом сообщает официальный сайт МЧС Беларуси.

За половину дня катера МЧС перевезли 91 пешехода через Припять в Житковичском районе, где был закрыт аварийный мост, сообщили в пресс-службе МЧС.

«На 16:00 пятницы катера МЧС перевезли через Припять 91 человека, в том числе 12 детей», – сказали в МЧС.

Паромная переправа для легковых автомобилей в районе д. Снядин Петриковского района переведена на круглосуточный режим работы.  Начаты работы по устройству временной дороги от д.Черничи до р.Припять и от д.Борки до р.Припять, организована подсыпка и грейдирование грунтовой дороги к д. Снядин.

Напомним, 7 декабря от местных жителей поступила информация о том, что на мосту появились трещина, и он просел примерно на полметра. По мосту проходит автотрасса Р88 Житковичи – деревня Городок – граница Украины, так что мост является значимым стратегическим объектом. Длина моста составляет 888,7 метра, ширина – 10 метров.

Вечером 7 декабря в Житковичах состоялось выездное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям при Гомельском облисполкоме.

По итогам обсуждения принято решение разрешить движение пешеходов по мосту через р. Припять.

 
 
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Решение о полном запрещении использования моста, в том числе пешеходами, принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям 8 декабря.

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