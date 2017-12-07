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Движение на мосту через Припять запрещено для всех
Решение о полном запрещении использования моста, в том числе пешеходами, принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям 8 декабря.
На нем было отмечено, что спасатели на катерах будут временно - до решения ситуации - переправлять жителей на другой берег.
Об этом сообщает официальный
За половину дня катера МЧС перевезли 91 пешехода через Припять в Житковичском районе, где был закрыт аварийный мост, сообщили в пресс-службе МЧС.
«На 16:00 пятницы катера МЧС перевезли через Припять 91 человека, в том числе 12 детей», – сказали в МЧС.
Паромная переправа для легковых автомобилей в районе д. Снядин Петриковского района переведена на круглосуточный режим работы. Начаты работы по устройству временной дороги от д.Черничи до р.Припять и от д.Борки до р.Припять, организована подсыпка и грейдирование грунтовой дороги к д. Снядин.
Напомним, 7 декабря от местных жителей
Вечером 7 декабря в Житковичах состоялось выездное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям при Гомельском облисполкоме.
По итогам обсуждения
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Решение о полном запрещении использования моста, в том числе пешеходами, принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям 8 декабря.
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