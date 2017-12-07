Страны Балтии как оруженосцы средней дальности

Исследовательская группа турецкого парламента подчеркивает: речь идет о 50 водородных бомбах класса B-61.

По мнению Анкары, холодная война давно завершилась, и американскому ядерному оружию в Турции не место. Однако страны Балтии постоянно заполняют информационное пространство своими тревогами относительно растущей военной угрозы, источником которой якобы является Россия. В такой ситуации кажется вполне логичным и технологичным перемещение американских термоядерных бомб из Турции, к примеру, в Литву, которая зарекомендовала себя бескомпромиссным союзником США и наиболее последовательным исполнителем планов Пентагона в Восточной Европе . Вильнюс тратит на оборону почти 1,5% ВВП страны, и в одном из рейтингов НАТО Литва гордо стоит рядом с мощными Норвегией (1,54% ВВП) и Турцией (1,56% ВВП).



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Вероятно, для негласных манипуляций со своим ядерным оружием в странах НАТО американцам не требуется разрешение ООН, России или Балтии. И 30-летие Договора РСМД невольно подталкивает к мысли: американскими оруженосцами "средней и малой дальности" вполне могут оказаться Литва, Латвия и Эстония, которые находятся на расстоянии около 600 км от Москвы.

Напомню: военная доктрина России декларирует право применения ядерного оружия в случае агрессии против РФ с применением даже обычного оружия (когда под угрозу поставлено само существование государства). Российская доктрина не определяет приоритеты или рубежи применения, и если ядерное оружие США станет угрожать Москве на Балтийском направлении, превентивные меры Кремля могут оказаться неизбежными.

Военная мобильность

Вашингтон возвращает свои войска в Европу. При этом американцы пытаются понять, почему Европа "не готовится к войне с Россией". Разумеется, натовский "муравейник" никто не отменял, но большинству европейских политиков понятно, что Североатлантический альянс давно утратил оборонный смысл и приобрел неоколониальный оттенок. И военные игры европейцев в пользу США идут достаточно вяло, нормативные 2% ВВП в бюджет военного союза вносят только четыре европейских государства — члена НАТО: Великобритания, Польша, Греция и Эстония.

Как бы то ни было, 5 декабря министры иностранных дел стран Североатлантического альянса договорились активизировать сотрудничество между НАТО и Евросоюзом. Совместная работа будет включать три новые области, первой (главной) из которых названа военная мобильность . Что это такое?

© Фото: из личного архива Объединенная армия Евросоюза – область мифологии

В Европе расквартировано около 60 тысяч военнослужащих США всех родов войск. Они размещены в 13 гарнизонах пяти европейских стран (Нидерланды, Бельгия, Люксембург, Германия, Италия), и намерены свободно передвигаться в пределах ЕС исключительно в интересах Вашингтона. Командующий армии США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес призывает создать "военный Шенген".

В Польше развернута американская бронетанковая бригада, и страны Балтии тоже рвутся на передовую, ведь за два последних года численность сил реагирования НАТО в Европе увеличена втрое, американская Инициатива по обеспечению европейской безопасности (European Reassurance Initiative) в текущем году имеет бюджет 3,4 миллиарда долларов. Это реальный бизнес-план и большие деньги, которые ранее и не снились странам Балтии. Возможно, этим объясняется неоднозначная активность литовского президента Дали Грибаускайте, ее балтийских (и польских) коллег. И появление новейших американских истребителя F-35 на эстонской авиабазе, в 200 км от российской границы.

Желание восточноевропейских политиков угодить старшим партнерам по НАТО порой затмевает разум. Литовский министр обороны Раймундас Кароблис видит признаки грядущего российского военного вторжения даже в работе российских СМИ. А спецслужбы Литвы прогнозируют нападение России на страны Балтии в уходящем 2017 году, причем для полной оккупации потребуется не более 48 часов. Времени осталось всего ничего.

1-й Прибалтийский фронт

Ранее президент Литвы Даля Грибаускайте призвала США на постоянной основе разместить в Балтии зенитные ракетные комплексы Patriot . Тщетная предосторожность. Заметим, литовская территория — всего 65 тысяч квадратных километров, а выход к Балтийскому морю у России имеется. К чему бы Кремлю нападать на маленькую Литву?

Россия за четверть века ни разу не посягнула на независимость стран Балтии, и всегда поддерживала их морские порты транзитом российских грузов.



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Однако враждебная риторика и поддержка антироссийских санкций нанесли Литве вред, сопоставимый с боевыми действиями на территории республики. Москва ввела экономические контрсанкции, и сразу товарооборот с Литвой упал на 30% (с Латвией и Эстонией — на 40 и 25% соответственно). То есть, реальную опасность существованию Балтийского сектора цивилизации представляют Евросоюз и Североатлантический альянс, а не надуманная российская угроза.

Страны Балтии вошли в НАТО 13 лет назад. И цели альянса изначально были очевидны: Эстония, Латвия и Литва привлекательны как военный плацдарм на границе с Россией. Если в Прибалтику перебрасываются подразделения морской пехоты США с танками, гаубицами и армейскими Humvee (всего 156 единиц), то всем понятно, кому адресована эта "проекция силы", а кто станет целью для "Искандеров" в случае обострения международной обстановки.

Наращивание военной активности у российских границ, создание оперативных возможностей для сил реагирования НАТО вынуждают Россию реагировать.

Очевидно, в случае внешней агрессии воздушно-космическая оборона РФ будет иметь наступательный характер. Приоритетными задачами станут подавление системы управления войсками и средств воздушного нападения противника. Первыми жертвами большой войны станут GPS-навигация и ближайшие (к России) союзники агрессора. Неужели именно к этому стремятся балтийские лидеры?

В зоне своих национальных интересов Москва наверняка окажется значительно жестче и последовательнее стратегов Пентагона. И безопасность стран Балтии (и Европы в целом) в большей степени зависит от добрососедских отношений с Россией.