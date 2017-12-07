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Бьорндалена могут не взять на Олимпиаду в Пхенчхан

08.12.2017 18:25 — Разное | Tut.by  
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Тренер сборной Норвегии по биатлону Зигфрид Мазе рассказал, что не доволен формой Уле-Эйнара Бьорндалена и собирается отстранить норвежца от участия в седьмых в его карьере Олимпийских играх. Об этом в пятницу, 8 декабря, сообщает NRK.


Уле-Эйнар Бьорндален. Фото: BERIT ROALD / NTB SCANPIX

— Если он не будет показывать результат, то мы можем принять такое решение. Чтобы выступить хорошо на Олимпийских играх Бьорндален должен набрать форму. Он знает об этом, — заявил наставник.

По мнению Мазе, биатлонист еще может улучшить собственные показатели.

— Уле-Эйнар знает, как реагирует его организм, у него хороший контроль. Мы знаем, насколько много он значит для нашей команды. У него еще есть время, чтобы все доказать. Он опытный и честный по отношению к самому себе, — отметил специалист.

В нынешнем сезоне биатлонист принял участие в трех одиночных гонках этапа Кубка мира в Эстерсунде и ни разу не вошел в десятку лучших.

Сегодня в спринте на 2-м этапе Кубка мира в Хохфильцене Бьорндален с 1 промахом занял 28-е место.

43-летний Бьорндален — восьмикратный олимпийский чемпион и 20-кратный чемпион мира, Игры в Пхенчхане могут стать для него седьмыми в карьере. Шесть раз спортсмен становился обладателем Кубка мира.

 
 
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Тренер сборной Норвегии по биатлону Зигфрид Мазе рассказал, что не доволен формой Уле-Эйнара Бьорндалена и собирается отстранить норвежца от участия в седьмых в...

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