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Метрополитен и ЦУМ будут набирать кадры. Когда и где в Минске пройдут мини-ярмарки вакансий

08.12.2017 18:22 — Разное | Tut.by  
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Столичные службы занятости проведут очередные мини-ярмарки вакансий. Об этом сообщили в комитете по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Так, 11 декабря в отделе обслуживания граждан № 3 (ул. Щербакова, 32) набирать кадры с 10.00 до 12.00 будут представители ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш». На следующий день — 12 декабря — мини-ярмарка вакансий пройдет в центре занятости по адресу: пр-т Любимова, 14 (с 10.00 до 12.00). Искать потенциальных работников намерены представители ОАО «Минскпроектмебель» и ГП «Минский метрополитен».

13 декабря в отделе обслуживания граждан № 1 (ул. Я. Колоса, 69) с 10.00 до 12.00 набирать кадры будут представители Минского районного унитарного предприятия «Агрокомбинат «Ждановичи», ОАО «ЦУМ».

В этот же день — 14 декабря — в отделе обслуживания граждан № 3 с 10.00 до 12.00 также пройдет мини-ярмарка вакансий. В ней примут участие представители производственно-коммерческого ООО «ИНТЕХМОНТАЖ», Автотранспортного КУП «Спецкоммунавтотранс», ОАО «Минский подшипниковый завод».

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Теги: Минск
 
 
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Столичные службы занятости проведут очередные мини-ярмарки вакансий. Об этом сообщили в комитете по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома.

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