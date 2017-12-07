Шушкевич vs Кебич: роль в распаде СССР и оценка Беловежских соглашений

В этот день 26 лет назад (8 декабря 1991 года) на территории правительственной резиденции Вискули в Беловежской пуще высшими руководителями России, Беларуси и Украины подписано соглашение, которое положило начало распаду СССР.



© Sputnik / Виктор Толочко Астролог: затмение в августе может запустить воссоздание СССР

И в тот момент, и спустя 26 лет и в политической среде, и в обществе совершенно по-разному оценивают значимость этого события. На радио Sputnik Беларусь — воспоминания и ощущения политиков, которые подписывали те самые документы от имени Беларуси.

"Нет, я не разочаровался, потому что Союз прославился Гулагами, убийствами и замучиваниями миллионов людей. Это было государство, которое абсолютно не ценило человека. Если бы сейчас я оказался в 1991 году, я бы поставил подпись под документом с еще большим рвением. Я на тот момент не вполне осознавал значимость этого документа, а мы тогда предотвратили гражданскую войну", — рассказал радио Sputnik Беларусь экс-председатель Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич.

"Я до сих пор не могу смириться и согласиться с тем, что произошло. Если бы я был на месте Горбачева, то всех нас, "подписантов", посадил бы в "Матросскую тишину" , и я тоже там находил себе место… Огромные цифры, сколько было вывезено добра, куда это все исчезло? И кого мы сегодня учим? Уровень образования, который был в Советском Союзе, и тот, что есть сегодня, мы многое потеряли", — поделился экс-председатель правительства Беларуси Вячеслав Кебич.

Кравчук: Горбачев звал в Москву "отменять" Беловежское соглашение >>

Фрагмент архивного интервью с непосредственными участниками "беловежских событий" слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.