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Шушкевич vs Кебич: роль в распаде СССР и оценка Беловежских соглашений
08.12.2017 18:25 — Разное | Sputnik Беларусь
В этот день 26 лет назад (8 декабря 1991 года) на территории правительственной резиденции Вискули в Беловежской пуще высшими руководителями России, Беларуси и Украины подписано соглашение, которое положило начало распаду СССР.
© Sputnik / Виктор Толочко
И в тот момент, и спустя 26 лет и в политической среде, и в обществе совершенно по-разному оценивают значимость этого события. На радио Sputnik Беларусь — воспоминания и ощущения политиков, которые подписывали те самые документы от имени Беларуси.
"Нет, я не разочаровался, потому что Союз прославился Гулагами, убийствами и замучиваниями миллионов людей. Это было государство, которое абсолютно не ценило человека. Если бы сейчас я оказался в 1991 году, я бы поставил подпись под документом с еще большим рвением. Я на тот момент не вполне осознавал значимость этого документа, а мы тогда предотвратили гражданскую войну", — рассказал радио Sputnik Беларусь экс-председатель Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич.
"Я до сих пор не могу смириться и согласиться с тем, что произошло.
Фрагмент архивного интервью с непосредственными участниками "беловежских событий" слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.
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На радио Sputnik Беларусь — воспоминания бывшего председателя Верховного Совета Беларуси Станислава Шушкевича и экс-председателя Совета Министров Беларуси...
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