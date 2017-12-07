Беларусь предлагает России приложить максимум усилий для восстановления товарооборота





Беларусь предлагает России приложить максимум усилий для роста взаимного товарооборота до 40 млрд долларов, заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на заседании Совета министров Союзного Государства.

Товарооборот Беларуси и России за 9 месяцев вырос более чем на 20%. Вместе с тем Андрей Кобяков обратил внимание, что к концу нынешнего года в лучшем случае будет достигнут показатель 2010-го - 28 млрд долларов, который назвать выдающимися сложно, особенно если учесть, что взаимный товарооборот достигал более 40 млрд долларов.

"В этой связи нам надо приложить максимум усилий для закрепления наметившейся положительной динамики", - считает Андрей Кобяков.

Для развития торгово-экономического сотрудничества стороны продолжат выработку совместных мер по дальнейшему снятию препятствий во взаимной торговле, либерализации условий экономической деятельности субъектов хозяйствования. Эти подходы нашли отражение в приоритетных направлениях и первоочередных задачах дальнейшего развития Союзного государства на среднесрочную перспективу (2018-2022 годы).

"Этот документ должен стать обновленной стратегией развития интеграционных процессов Союзного государства, и его реализация позволит максимально направить внутренние резервы двух стран на укрепление союзных отношений", - отметил глава белорусского правительства.