В столице снова кассир банка выдала клиенту лишние деньги. Розыск

В очередной раз в столичном банке при обмене валюты кассир выдала клиенту лишние деньги, которые он забрал. В этом случае речь идет о 2,7 тысячах рублей, сообщает ГУВД Мингорисполкома.





5 ноября в отделение банка по проспекту Независимости в Московском районе зашли два парня и девушка, которая обменяла шведские кроны, евро и доллары на белорусские деньги. Кассир по ошибке выдала ей лишние 2 700,60 рублей.

Девушка: на вид 25−30 лет, среднего телосложения, волос длинный черного цвета; была одета в пальто серого цвета, синие джинсы, при себе имела рюкзак черного цвета. Первый парень: на вид 25−30 лет, среднего телосложения, волос русый; был одет в темно-синею куртку, черные спортивные штаны, темная обувь с белой подошвой. Второй парень: на вид 30−35 лет нормального телосложения, волос русый; был одет в черную куртку с капюшоном, темно-серые спортивные штаны, темная обувь с белой подошвой.

Если вы узнали изображенных на фото или видео молодых людей или располагаете какой-либо информацией о их местонахождении, правоохранители просят обращаться в Московское РУВД лично (Грушевская, 9) или по телефонам: 8 (044) 551-04-11, 102.

Отметим, что в последнее время сообщений от милиции об ошибках кассиров стало больше.