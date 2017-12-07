Среди тем обсуждения — предстоящий рабочий визит в Беларусь премьер-министра Молдовы Павла Филиппа, встреча глав правительств ЦЕИ в Минске, съезд учёных во Дворце Республики и день чествования ликвидаторов-чернобыльцев, а также рассмотрение в Верховном суде апелляции по делу "чёрных риелторов" и международный день защиты секс-работников от насилия и жестокости.

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