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Тележурналист Кирилл Казаков в программе "Горизонт событий"
08.12.2017 19:00 — Разное | Sputnik Беларусь
Среди тем обсуждения — предстоящий рабочий визит в Беларусь премьер-министра Молдовы Павла Филиппа, встреча глав правительств ЦЕИ в Минске, съезд учёных во Дворце Республики и день чествования ликвидаторов-чернобыльцев, а также рассмотрение в Верховном суде апелляции по делу "чёрных риелторов" и международный день защиты секс-работников от насилия и жестокости.
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Беседу с заместителем генерального директора телеканала "Столичное телевидение" Кириллом Казаковым в студии радио Sputnik Беларусь смотрите на видео.
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На радио Sputnik Беларусь еженедельная программа "Горизонт событий" с участием известного тележурналиста, заместителя генерального директора телеканала "Столичное...
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