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Тележурналист Кирилл Казаков в программе "Горизонт событий"

08.12.2017 19:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Среди тем обсуждения — предстоящий  рабочий визит в Беларусь премьер-министра Молдовы Павла Филиппа, встреча глав правительств ЦЕИ в Минске, съезд учёных во Дворце Республики и день чествования ликвидаторов-чернобыльцев, а также рассмотрение в Верховном суде апелляции по делу "чёрных риелторов" и международный день защиты секс-работников от насилия и жестокости.

Свои вопросы гостю радио Sputnik Беларусь присылайте в комментариях в социальных сетях, а также в мессенджерах Viber и WhatsApp по номеру +375 25 799 12 28. Вопросы также можно оставлять в комментариях под этим материалом.

Беседу с заместителем генерального директора телеканала "Столичное телевидение" Кириллом Казаковым в студии радио Sputnik Беларусь смотрите на видео.

 
Теги: Минск
 
 
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На радио Sputnik Беларусь еженедельная программа "Горизонт событий" с участием известного тележурналиста, заместителя генерального директора телеканала "Столичное...

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