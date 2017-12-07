ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Адская дорога: как выглядит трасса среди пожаров в Калифорнии

08.12.2017 18:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

В Калифорнии из-за природных пожаров, активизировавшихся на этой неделе, объявлено чрезвычайное положение. Из-за сильного ветра огонь быстро распространяется и охватил уже более 57 тысяч гектар. В результате пожаров сгорели не мене 500 домов, не менее 190 тысяч местных жителей эвакуированы. Два человека сгорело заживо, несколько сотрудников пожарных служб пострадало при тушении огня.

Ситуацию называют самой опасной в истории страны

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Автострадами в ад" называют дороги, проходящие через территории, охваченные пожарами. Смотрите на видео, как выглядит трасса среди огненных склонов в Калифорнии.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Преподавателям почти на треть подняли тарифные оклады
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика