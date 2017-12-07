Адская дорога: как выглядит трасса среди пожаров в Калифорнии

В Калифорнии из-за природных пожаров, активизировавшихся на этой неделе, объявлено чрезвычайное положение . Из-за сильного ветра огонь быстро распространяется и охватил уже более 57 тысяч гектар. В результате пожаров сгорели не мене 500 домов, не менее 190 тысяч местных жителей эвакуированы. Два человека сгорело заживо, несколько сотрудников пожарных служб пострадало при тушении огня.

Ситуацию называют самой опасной в истории страны