|
Адская дорога: как выглядит трасса среди пожаров в Калифорнии
08.12.2017 18:55 — Разное | Sputnik Беларусь
В Калифорнии из-за природных пожаров, активизировавшихся на этой неделе,
Ситуацию называют самой опасной в истории страны
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Автострадами в ад" называют дороги, проходящие через территории, охваченные пожарами. Смотрите на видео, как выглядит трасса среди огненных склонов в Калифорнии.
|
Архив (Разное)
Комментарии