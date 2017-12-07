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В Вильнюсе в 2018 году введут налог "на подушку"

08.12.2017 19:25 — Разное | Tut.by  
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В Вильнюсе введут налог «на подушку» — сбор в размере одного евро начнут взимать с туристов с июля 2018 года, сообщает delfi.lt. Предполагается, что налог не будут взимать с несовершеннолетних и совершеннолетних школьников, инвалидов (если степень трудоспособности составляет менее 40%), больных, приезжающих в соответствующие учреждения на реабилитацию, если их лечение оплачивают из средств бюджета Фонда обязательного страхования здоровья.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Согласно подсчетам, за счет этого налога уже в 2019 году бюджет получит 2,28 млн евро. Размер налога — 1 евро.

По данным мэрии Вильнюса, налог одобряют представители гостиниц и ресторанов Ассоциация турбизнеса, представители компании Airbnb. Однако они выдвинули условие — вырученные средства пойдут на поощрение туризма и улучшение инфраструктуры для туристов.

Планируют учредить Туристический совет, в состав которого войдут представители вышеупомянутых организаций — этот совет будет решать вопрос использования вырученных средств. Надеются, что деньги будут использованы и для привлечения рейса в Лондон.

Раньше налог «на подушку» взимали в Литве лишь курортные города, возможность взимать его в других городах появилась только после того, как парламент страны в 2015 году принял соответствующие поправки к законам.

В Литве налог «на подушку» действует в Бирштонасе, Паланге, Друскининкай, Неринге и Каунасе. В столицах Латвии и Эстонии такого налога нет.

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В Вильнюсе введут налог "на подушку" - сбор в размере одного евро начнут взимать с туристов с июля 2018 года.

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