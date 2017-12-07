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В Вильнюсе в 2018 году введут налог "на подушку"
В Вильнюсе введут налог «на подушку» — сбор в размере одного евро начнут взимать с туристов с июля 2018 года,
Согласно подсчетам, за счет этого налога уже в 2019 году бюджет получит 2,28 млн евро. Размер налога — 1 евро.
По данным мэрии Вильнюса, налог одобряют представители гостиниц и ресторанов Ассоциация турбизнеса, представители компании Airbnb. Однако они выдвинули условие — вырученные средства пойдут на поощрение туризма и улучшение инфраструктуры для туристов.
Планируют учредить Туристический совет, в состав которого войдут представители вышеупомянутых организаций — этот совет будет решать вопрос использования вырученных средств. Надеются, что деньги будут использованы и для привлечения рейса в Лондон.
Раньше налог «на подушку» взимали в Литве лишь курортные города, возможность взимать его в других городах появилась только после того, как парламент страны в 2015 году принял соответствующие поправки к законам.
В Литве налог «на подушку» действует в Бирштонасе, Паланге, Друскининкай, Неринге и Каунасе. В столицах Латвии и Эстонии такого налога нет.
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В Вильнюсе введут налог "на подушку" - сбор в размере одного евро начнут взимать с туристов с июля 2018 года.
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