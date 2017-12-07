Сергей Варивода: Экспедиция в горы Вирунга стартует от новогодней елки





Не самые высокие, но самые таинственные горы Вирунга в самом сердце Африки являются целью 18-й альпинисткой экспедиции клуба «Семь вершин».

Сложно найти горные массивы на планете, где еще не ступала нога белорусского альпиниста. И даже высшие точки большинства континентов покорены. То, что осталось не хоженым, больше представляет исследовательский, чем спортивный интерес.

Например, высшая точка Австралии и Океании гора Карстенз (4884м) на острове Новая Гвинея. Вся экзотика – не быть съеденным по пути к вершине или обратно.

В былые времена альпинисты пробивались к Пирамиде Карстенз через джунгли напрямки. То были сытые годы. Времена поменялись, а после того, как были съедены канибаллами даже местные избиратели в день голосования, заброска разрешена только вертолетная.

Горы Вирунга – еще один экзотичный горный массив на границе Центральной и Восточной Африки. Это наша 18-я экспедиция и пятая на африканском континенте. Высшая точка этого горного массива – Карисимби также не высока - 4507м и, похоже, белорусами пока не покорена.

Стартуем прямо от новогоднего стола. 1 января 2018 года 12 альпинистов вылетают в Найроби. Оттуда предстоит долгий путь на перекладных через территорию Кении, Уганды, Руанды и Конго.

Вирунга – вулканический массив. В его составе 8 крупнейших вулканов. Большинство из них не действующие, за исключением Ньирагонго и Ньямурэджира. Зато эти два впечатляют не на шутку. Оба активных вулкана расположены на территории Демократической Республики Конго. Слишком демократической, чтобы разгуливать в местных горах без пары-тройки вооруженных солдат.

Ньирагонго (3470м) выбран для предварительной акклиматизации. Последний раз вулкан активно бушевал в январе 2010г. По мнению вулканологов, Ньирагонго – крупнейший активный вулкан в мире.

На его вершину мы планируем подняться к концу дня 6-го января и попробовать установить лагерь прямо на краю кратера. Во-первых, зрелищно, во-вторых, тепло.

После Ньирагонго день отдыха и в путь на вершину Карисимби. Этот вулкан и является спортивной целью экспедиции. По описаниям его высота не представляет для тренированного альпиниста большой сложности даже в режиме скоростного восхождения.

Но это Африка. Поэтому сопровождение вооруженных рейнджеров является обычным делом в таких экспедициях. А мухи Цеце, малярийные комары, крокодилы-бегемоты – отнюдь не увлекательные истории из «Айболита», а реальная опасность, которую приходится учитывать при организации экспедиций.

Предыдущая экспедиция в Африку 2010 года едва не разбежалась в последний момент, после получения известия о гибели горного проводника в пасти крокодила.

Настоящая Африка экзотична и интересна для путешественников. Местные обычаи, особенности и требования бывают совершенно не предсказуемы. Среди этих требований есть и такие, которым стоит позавидовать и представителем европейской расы.

Например, в Руанду, а с недавнего времени и в Кению, запрещен ввоз полиэтиленовых пакетов . С точки зрения экологии – это, конечно, здорово, вот только грязное и мокрое альпинистское снаряжение придется теперь заворачивать в газету «Правда».

Если вершина Карисимби будет достигнута, то вероятнее всего это станет первой вершиной нового сезона в копилке белорусских альпинистов. А пока все двенадцать участников предстоящей экспедиции энергично прививаются от желтой лихорадки и пакуют медпрепараты от Эболы, Зико и шистосомоза.

В бумажные пакеты…