ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сергей Варивода: Экспедиция в горы Вирунга стартует от новогодней елки

08.12.2017 19:02 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Сергей Варивода: Экспедиция в горы Вирунга стартует от новогодней елки

Не самые высокие, но самые таинственные горы Вирунга в самом сердце Африки являются целью 18-й альпинисткой экспедиции клуба «Семь вершин».

       Сложно найти горные массивы на планете, где еще не ступала нога белорусского альпиниста. И даже высшие точки большинства континентов покорены. То, что осталось не хоженым, больше представляет исследовательский, чем спортивный интерес.

       Например, высшая точка Австралии и Океании гора Карстенз (4884м) на острове Новая Гвинея. Вся экзотика – не быть съеденным по пути к вершине или обратно.

       В былые времена альпинисты пробивались к Пирамиде Карстенз через джунгли напрямки. То были сытые годы. Времена поменялись, а после того, как были съедены канибаллами даже местные избиратели в день голосования, заброска разрешена только вертолетная.

       Горы Вирунга – еще один экзотичный горный массив на границе Центральной и Восточной Африки. Это наша 18-я экспедиция и пятая на африканском континенте. Высшая точка этого горного массива – Карисимби также не высока  - 4507м и, похоже, белорусами пока не покорена.

       Стартуем прямо от новогоднего стола. 1 января 2018 года 12 альпинистов вылетают в Найроби. Оттуда предстоит долгий путь на перекладных через территорию Кении, Уганды, Руанды и Конго.

       Вирунга – вулканический массив. В его составе 8 крупнейших вулканов. Большинство из них не действующие, за исключением Ньирагонго и Ньямурэджира. Зато эти два впечатляют не на шутку. Оба активных вулкана расположены на территории Демократической Республики Конго. Слишком демократической, чтобы разгуливать в местных горах без пары-тройки вооруженных солдат.

       Ньирагонго (3470м) выбран для предварительной акклиматизации. Последний раз вулкан активно бушевал в январе 2010г. По мнению вулканологов, Ньирагонго – крупнейший активный вулкан в мире.

       На его вершину мы планируем подняться к концу дня 6-го января и попробовать установить лагерь прямо на краю кратера. Во-первых, зрелищно, во-вторых, тепло.

       После Ньирагонго день отдыха и в путь на вершину Карисимби. Этот вулкан и является спортивной целью экспедиции. По описаниям его высота не представляет для тренированного альпиниста большой сложности даже в режиме скоростного восхождения.

       Но это Африка. Поэтому сопровождение вооруженных рейнджеров является обычным делом в таких экспедициях. А мухи Цеце, малярийные комары, крокодилы-бегемоты – отнюдь не увлекательные истории из «Айболита», а реальная опасность, которую приходится учитывать при организации экспедиций.

       Предыдущая экспедиция в Африку 2010 года едва не разбежалась в последний момент, после получения известия о гибели горного проводника в пасти крокодила.

       Настоящая Африка экзотична и интересна для путешественников. Местные обычаи, особенности и требования бывают совершенно не предсказуемы. Среди этих требований есть и такие, которым стоит позавидовать и представителем европейской расы.

       Например, в Руанду, а с недавнего времени и в Кению, запрещен ввоз полиэтиленовых пакетов. С точки зрения экологии – это, конечно, здорово, вот только грязное и мокрое альпинистское снаряжение придется  теперь заворачивать в газету «Правда».

       Если вершина Карисимби будет достигнута, то вероятнее всего это станет первой вершиной нового сезона в копилке белорусских альпинистов. А пока все двенадцать участников предстоящей экспедиции энергично прививаются от желтой лихорадки и пакуют медпрепараты от Эболы, Зико и шистосомоза. 

       В бумажные пакеты…

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Не самые высокие, но самые таинственные горы Вирунга в самом сердце Африки являются целью 18-й альпинисткой экспедиции клуба «Семь вершин».

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Тележурналист Кирилл Казаков в программе "Горизонт событий"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика