Домрачева – это Домрачева! Победа – ее имя!

В сложнейших погодных условиях — мощнейший снегопад, порывы ветра, ДаДо добилась 29-й победы в карьере, а заодно и первой виктории после рождения дочери Ксении.

Но, как считает колумнист Sputnik Руслан Васильев, еще более важно, что лидер белорусской сборной одержала очередную, не сосчитать какую по счету победу над собой! Это позволит теперь уже спокойно, по-деловому и с той необходимой уверенностью готовить себя к февральским гонкам на Белых играх-2018 в Южной Корее.

Боевой клич Дарьи!

Когда ведущий церемонии награждения в Хохфильцене вызвал белорусскую приму на пьедестал, ДаДо сделала глубокий вдох, чтобы на выдохе издать свой знаменитый боевой клич победы. Ее красиво утомленное лицо преобразилось солнечной улыбкой, которая нечасто посещала Дарью на прошлой неделе по ходу соревнований в мрачном до депрессивности шведском Эстерсунде.

Но словно отряхиваясь от тех неудач и разочарований, Домрачева повторила свой клич, поднявшись на пьедестал. Она победно потрясла руками, в которых держала свои лыжи марки "Россиньоль". Теми (фигурально теми!), что доставили ей так много хлопот. Да, что хлопот — подлинных стрессов, в Эстерсунде.

Но в Хохфильцене в сложнейших погодных условиях гоночная пара Дарьи, над которой, наверняка, трудился объединенный интеллект белорусской смазочной бригады, не подкачала. Есть большее подозрение, что скольжение опять было отнюдь не идеальным. Этим и можно объяснить достаточно озабоченное лицо ДаДо в зоне "старт/финиш" даже в те минуты, когда она уже понимала — победа не выскользнет из ее рук.



© AP/ Kerstin Joensson Дарья Домрачева

Сию догадку Домрачева укрепила собственными словами: "Мне уже сегодня сказали, что увидели меня прежнюю, способную "рвать и метать". Однако я не буду торопиться с выводами. И не только потому, что не кровожадна. Просто нам по-прежнему есть, над чем работать. Я говорила это в Эстерсунде, говорю и сейчас. Только ныне с гораздо более легким сердцем. У меня нет ощущений, что моя форма улучшилась по сравнению с гонками первого этапа. Нет. Но вот технические нюансы — другое дело".

Тем не менее! Во-первых, все и сразу при таких сложных проблемах бывает только в сказке. Во-вторых, "Россиньоль" на сей раз позволил белоруске развить конкурентный лыжный ход — пятый в спринте (проигрыш лидеру финке Мякяряйнен — 12,6 секунды), и при идеальной стрельбе — 10 из 10, смотреть на всех свысока — с первой ступени пьедестала почета.

Наконец, в-третьих, сейчас, когда напряжение от Эстерсунда спало, можно поделиться давно лелеянной догадкой, почему Дарья поменяла лыжную фирму. Так вот, основатель ее нынешнего поставщика — Абель Россиньоль, помимо лыжного производства, занимался еще и текстилем — спортивной одеждой. То есть, тем направлением, которое так привлекает и Домрачеву, продвигающую собственный модный бренд. И вот это родство душ, возможно, и подтолкнуло Дарью в "объятия" Россиньоля. Как человека. Ну, и как "фирмача".

И не ругайте автора за наивность идеи. Оно может и вправду излишне фантастично, и уши притянуты аж до подбородка, но надо понимать: это от переизбытка радости после ужасно въедливых и по-настоящему докучливых тягот Эстерсунда.

У Дарьи поднялась температура выше 38 градусов

Теперь уже, наверное, можно немного раскрыть карты о состоянии ДаДо, в котором она находилась ровно неделю назад в минуты первого в олимпийском сезоне спринта. Того, что так и не довела до конца, сойдя с трассы после "стойки". Теперь это уже просто воспоминания, а не стремление оправдать спортсменку за неуспех.

Итак, невнятная ситуация с лыжами, которые отказывались ей хорошо помогать, начиная с предсезонной гонки в норвежском Шушене (далее везде в Швеции — этап смешанной эстафеты, "пятнашка", наконец, спринт) уже обрела критическая массу. На людях Дарья бодрилась, мастерски держала удар, но внутренние разочарования уже достигли как психологического, так и физического предела. Ведь надо понимать, что при не лучшем скольжении приходится гораздо сильнее затрачиваться, расходуясь в режиме "через не могу" — на износ организма.

Поэтому, когда в шведском спринте Домрачева уже на первом круге опять поняла, что скольжение оставляет желать много лучшего, то она вначале попыталась совершить героическое усилие, но убедилась, что это в первый день декабря и олимпийской зимы невозможно…

Уже вечером доктора белорусской сборной столкнулись с радикальной реакции организма Дарьи на пережитые нагрузки и стрессы — температура поднялась выше 38 градусов, хотя анализы не говорили ни о каких симптомах болезней. Перенапряжение. И потому, это даже хорошо, что Дарья оказалась свободной от шведского преследования. Ей надо было отдохнуть и собраться с мыслями, чтобы уже на ином снегу Хохфильцена приступить к реабилитации. Она это и сделала: отдохнула и собралась. Хотя такого снега, имея в виду его австрийское изобилие, мало кто ожидал.

Чем хуже, тем лучше?

Рецепт своего успеха Домрачева раскрыла, ибо ничего сенсационного и секретного в нем нет априори: "Надо верить в себя, в свою команду". Однако, характерный момент, опять возвращающий нас к финишной хмурости ДаДо: "Нам есть над чем работать. Причем уверена, что, вдохновляясь этим прорывом, трудиться всем будет легче и веселее. Позитивный настрой крайне важен, о чем я говорила всегда".

Оно и правда! Причем, тому же Эстерсунду надо поклониться в ноги за то, что он, скорее всего, позволил ДаДо перезагрузить свою психологию на новый штурм олимпийских высот. Дарья узнала, как много людей ее готовы поддерживать в трудные минуты, а, значит, поняла, что и ради них должна держать себя в руках, не раскисая и не ломаясь.

Заодно Домрачева поняла, что есть и злобствующие недоброжелатели, которые уже побежали по интернет-джунглям с радостным воплем: "Акелла, промахнулся, Акелла, промахнулся!" Заставить замолчать таких "не сказочных шакалов" тоже отличная мотивация, даже при отсутствии кровожадности и ставке на позитив.

Поэтому девиз "чем хуже — тем лучше", который постоянно слетал с уст белорусского биатлонного классика Владимира Плаксина в годы его руководства сборной, по-прежнему актуален. В том числе и в преломлении на метеорологию.

Когда биатлонный "Белый цирк" только прибыл в Тироль, все поразились обилию снега. Фотожурналисты, делясь впечатлениями, от первого похода на официальные позиции для съемок, вытирали со лба пот: "Провалился по пояс!" Но в четверг солнце светило так празднично, что многие расслабились до заявлений, которые потом вызвали рдеющий стыдливый жар на щеках. Дескать, для смазчиков нет никакой игры в "угадайку": трасса жесткая и быстрая — ура!

Но в пятницу погода поменялась, да резко! Правда, мужчинам, соревновавшимся в первой половине австрийского дня повезло, разминуться с осадками. Но женщин снегопад накрыл с головы до пят. Причем, по закону подлости, все началось сразу после пристрелки.

А снегопад это еще и ветер, о чем и сказала ДаДо: "Не скрою: глядя на погоду было немного жутковато выходить на старт. Понимала, что трасса обретает мягкость. А, кроме того, намного сложнее поражать мишени. Тем более что пристрелка, действительно, прошла в совершенно других условиях — ни снега, ни ветра. Поэтому пришлось вносить коррективы уже по ходу гонки. Счастлива, что справилась с помощью тренеров".

Надо радоваться — совершенно точно. Еще и потому, что помимо отличной стрельбы и пятого общего лыжного хода, Дарья отличилась еще в нескольких номинациях. Во-первых, не перегорела в ожидании старта, хотя наставники рискнули ее заявить в позднюю группу: 71- й стартовый номер вышел не в тягость.

Во-вторых, обратите внимание на последний круг, который лучше всего говорит о том, в каком физическом и функциональном состоянии находится та или иная спортсменка. Так вот на нем она удержала скорость — четвертый ход! Это говорит само за себя. Значит, ощущения ДаДо о своем хорошем состоянии не мнимые, а реальные.

Наступление молодых мам

Хохфильцен, как родина наставника-консультанта белорусской сборной Альфреда Эдера, вообще становится знаковым местом в компании возвращения Домрачевой в большой биатлон после рождения ребенка. Именно здесь на февральском чемпионате мира она вернулась на пьедестал почета, став второй в преследовании. Здесь же Дарья одержала и первую победу в качестве молодой мамы.

К слову, спринт стал отличной реализацией для амбиций молодых родительниц. Второе место Анастасии Кузьминой — еще одно доказательство того, что статус мамы идет во благо большим спортсменкам.

На фоне Даши и Насти в Хохфильцене завьюжило следы многих знаменитостей. Например, немки Дальмайер, которая после пропуска гонок в Эстерсунде по причине простудной хвори, действительно, выглядела, как больная, а не здоровее всех здоровых.

Или еще одна немка и героиня первого этапа — Херрманн. Дениза опять была быстра, но в стрельбе развалилась — четыре штрафных круга. Да, что Херрманн если даже наша супер-снайпер Скардино дважды вскипятила молоко на "стойке". Серия Надежды без промахов прервалась на 57-м выстреле. Но ничего — и это надо пройти.

А завершалась пятница в Хохфильцене банкетом в "пьяной палатке" на стадионе. Очень символично: биатлонная тусовка словно праздновала победу ДаДо, которая дисциплинированно готовилась в отеле к субботнему преследованию.