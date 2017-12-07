В Беларуси снизят штрафы за просроченные таможенные платежи

В Беларуси намерены снизить размеры штрафов за просроченную таможенные платежи. Это предусмотрено нормами президентского декрета от 23.11.2017 года № 7 «О развитии предпринимательства», сообщили в Государственном таможенном комитете.



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Так, президентский декрет предусматривает снижение размера пени за несвоевременную уплату таможенных платежей. Такие льготы предоставляются субъектам, уплатившим задолженность до вынесения решения о взыскании платежей и пеней либо погасившим ее в течение 10 дней с момента вынесения такого решения, поясняют в ГТК.

Будет снижена пеня за несвоевременно уплаченные плательщиком суммы таможенных платежей, специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин, утилизационного сбора.

«Подпунктом 5.3 Декрета установлено, что при уплате плательщиком сумм таможенных платежей, специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин, утилизационного сбора, взимаемого таможенными органами, уплата пеней, начисленных на такие суммы, производится в размере, рассчитанном в соответствии с пунктом 4 статьи 52 Налогового кодекса Республики Беларусь, уменьшенном в два раза, при условии, что уплата плательщиком производится до принятия таможенными органами решения о взыскании сумм таможенных платежей, специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин, утилизационного сбора, взимаемого таможенными органами, или решения по акту таможенной проверки либо до истечения десяти рабочих дней со дня получения плательщиком указанных решений», — отмечают в ГТК.

Эта норма декрета вступит в силу с 26 февраля 2018 года.