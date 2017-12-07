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Соглашение о взаимном признании виз России и Беларуси почти готово

08.12.2017 19:52 — Разное | Ежедневник  
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Соглашение о взаимном признании виз России и Беларуси почти готово

В ближайшее время Беларусь и Россия завершит работу над соглашением о взаимном признании виз.

"Совместно с российскими коллегами мы в ближайшее время завершим работу над проектом соглашения о взаимном признании виз", - заявил Андрей Кобяков во время заседания Совмина Союзного государства. По словам премьер-министра, на заседании также обсуждался ход работы по формированию единого миграционного пространства Беларуси и России.

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подтвердил, что Москва рассчитывает на подписание с Минском соглашения о взаимном признании виз.

"В ближайшем будущем мы рассчитываем на то, что нам удастся договориться о взаимном признании виз и урегулировать другие вопросы въезда на территорию Союзного государства иностранных граждан и лиц без гражданства. Важно это и в контексте предстоящих международных событий в нашей стране, в частности чемпионата мира по футболу", - сказал он.

Также, по словам Дмитрия Медведева, в Союзном государстве будут обеспечены равные права белорусов и россиян на трудоустройство и образование.

Важным направлением работы в ближайшие 5 лет должна стать унификация законодательства в социальной сфере.

"Предстоит обеспечить равные права россиян и белорусов на трудоустройство и получение образования. Мы сегодня говорили о возможности выравнивания условий по медицинским услугам, дополнительных возможностях получать медицинские услуги в России и Беларуси, для этого нужно проработать все финансовые моменты", - отметил Дмитрий Медведев.

 
 
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В ближайшее время Беларусь и Россия завершит работу над соглашением о взаимном признании виз.

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