Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил биатлонистку Дарью Домрачеву с золотой медалью, завоеванной на втором этапе Кубка мира в спринтерской гонке, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.



Фото: twitter.com/IBU_WC

«На протяжении своей карьеры ты демонстрируешь качества выдающегося спортсмена, которые сегодня принесли тебе заслуженную победу на трассе Хохфильцена, уже ставшей для тебя счастливой. Мы верим в тебя и с большой надеждой ожидаем от женской сборной яркого и результативного сезона», — отметил Александр Лукашенко.

Президента пожелал всей команде и тренерскому штабу уверенности в своих силах, крепкого здоровья и удачи.

8 декабря белоруска Дарья Домрачева при сложных погодных условиях одержала первую победу в новом сезоне, выиграв спринтерскую гонку на 2-м этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. Это 29-я в карьере победа Домрачевой в гонках Кубка мира и 7-я — в спринтах.