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"Мы верим в тебя". Президент поздравил Домрачеву с первой золотой медалью в новом сезоне
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил биатлонистку Дарью Домрачеву с золотой медалью, завоеванной на втором этапе Кубка мира в спринтерской гонке, сообщает
«На протяжении своей карьеры ты демонстрируешь качества выдающегося спортсмена, которые сегодня принесли тебе заслуженную победу на трассе Хохфильцена, уже ставшей для тебя счастливой. Мы верим в тебя и с большой надеждой ожидаем от женской сборной яркого и результативного сезона», — отметил Александр Лукашенко.
Президента пожелал всей команде и тренерскому штабу уверенности в своих силах, крепкого здоровья и удачи.
8 декабря белоруска Дарья Домрачева при сложных погодных условиях одержала первую победу в новом сезоне,
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил биатлонистку Дарью Домрачеву с золотой медалью.
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