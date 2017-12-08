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"Пусть сила будет со всеми нами!" Видеоприглашение на игру "Цмокаў" в стиле "Звездных войн"

08.12.2017 23:02 — Разное | Tut.by  
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В преддверии премьеры космической саги баскетбольный клуб «Цмокі-Мінск» выпустил видеоролик, в котором приглашает болельщиков на игру Единой лиги ВТБ с эстонским «Калевом» в стиле легендарных героев «Звездных войн».

Видео: Баскетбольный клуб «Цмокі-Мінск»

«Цмокi» примут «Калев» 10 декабря на площадке Falcon Club Арены. Матч начнется в 17.30.

Ближайший соперник минчан неудачно начал новый сезон в Единой лиге ВТБ. Одержав одну победу в 8 поединках, 9-кратный чемпион Эстонии замыкает турнирную таблицу.

1 ЦСКА 8/0 100
2 УНИКС 6/0 100
3 Зенит 6/1 85.7
4 Локомотив-Кубань 6/1 85.7
5 Химки 4/3 57.1
6 Автодор 4/3 57.1
7 Цмокі-Мінск 3/5 37.5
8 Нижний Новгород 2/4 33.3
9 Астана 2/5 28.6
10 Парма 2/6 25
11 Енисей 1/5 16.7
12 ВЭФ 1/6 14.3
13 Калев 1/7 12.5
 
 
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В преддверии премьеры космической саги баскетбольный клуб "Цмокі-Мінск" выпустил видеоролик, в котором приглашает болельщиков на игру Единой лиги ВТБ с эстонским...

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