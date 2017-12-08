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"Пусть сила будет со всеми нами!" Видеоприглашение на игру "Цмокаў" в стиле "Звездных войн"
В преддверии премьеры космической саги баскетбольный клуб «Цмокі-Мінск» выпустил видеоролик, в котором приглашает болельщиков на игру Единой лиги ВТБ с эстонским «Калевом» в стиле легендарных героев «Звездных войн».
Видео:
«Цмокi» примут «Калев» 10 декабря на площадке Falcon Club Арены. Матч начнется в 17.30.
Ближайший соперник минчан неудачно начал новый сезон в Единой лиге ВТБ. Одержав одну победу в 8 поединках, 9-кратный чемпион Эстонии замыкает турнирную таблицу.
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В преддверии премьеры космической саги баскетбольный клуб "Цмокі-Мінск" выпустил видеоролик, в котором приглашает болельщиков на игру Единой лиги ВТБ с эстонским...
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