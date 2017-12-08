Союзный Совмин: кадры переговоров делегаций Беларуси и РФ в Гомеле

Главы правительств стран СГ Андрей Кобяков и Дмитрий Медведев провели в Гомеле ряд встреч: как в узком, так и расширенном формате. Мероприятия проходили во дворце Румянцевых и Паскевичей.



© Sputnik / Мария Амелина Пока ждали союзный Совмин, журналисты съели несколько килограммов конфет

На встречу в расширенном формате были приглашены министры из Беларуси и России. Всего в повестку дня заседания был включен 21 вопрос, среди которых торгово-экономическое сотрудничество, взаимное признание виз и другие. Также стороны подвели предварительные итоги двухстороннего сотрудничества за 2017 год.

В ходе заседания Совмина также представлен бюджет на следующий год.

Всего заседание продолжалось меньше 30 минут, и большинство вопросов были согласованы без обсуждения.