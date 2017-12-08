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Союзный Совмин: кадры переговоров делегаций Беларуси и РФ в Гомеле

08.12.2017 23:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Главы правительств стран СГ Андрей Кобяков и Дмитрий Медведев провели в Гомеле ряд встреч: как в узком, так и расширенном формате. Мероприятия проходили во дворце Румянцевых и Паскевичей.

Союзный Совмин: кадры переговоров делегаций Беларуси и РФ в Гомеле
© Sputnik / Мария Амелина
Пока ждали союзный Совмин, журналисты съели несколько килограммов конфет

На встречу в расширенном формате были приглашены министры из Беларуси и России. Всего в повестку дня заседания был включен 21 вопрос, среди которых торгово-экономическое сотрудничество, взаимное признание виз и другие. Также стороны подвели предварительные итоги двухстороннего сотрудничества за 2017 год.

В ходе заседания Совмина также представлен бюджет на следующий год.

Всего заседание продолжалось меньше 30 минут, и большинство вопросов были согласованы без обсуждения.

 

 
Теги: Гомель
 
 
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Заседание Совета министров Союзного государства прошло 8 декабря в Гомеле. Смотрите на видео, как проводили переговоры делегации Беларуси и России во главе с...

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