Дефиле в чулках и шальная императрица: как выбирали Мисс ЖКХ в Гродно

Сотрудницы предприятий ЖКХ собрались в Гродно на сцене драматического театра, чтобы выяснить, кто из них самая красивая, грациозная и талантливая.

Официальное название конкурса – "Суперледи-2017". Это единственный в стране конкурс красоты, который проводится среди сотрудниц организаций ЖКХ. Организовал и придумал его председатель Гродненского областного комитета профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий Борис Козелков.

В нынешнем году в конкурсе участвовало 17 красавиц, которые работают на предприятиях сферы ЖКХ и легкой промышленности Гродненской области. Это инженеры, экономисты, специалисты по коммунальным расчетам, по маркетингу и продажам, контролер, мастер и даже одна преподаватель белорусского языка.

"Главная задача этого конкурса – это популяризация работы в жилищно-коммунальной отрасли. Мы хотим показать красоту профессии и людей, которые работают в этой профессии. Сегодня мы покажем, что смогли подготовить настоящее шоу, которое сделали с самыми обычными людьми", – отметила один из организаторов конкурса Юлия Шевцова.

Девушки показали, как умеют красиво дефилировать по сцене. Были выходы в джинсах белорусского производства, вечерних нарядах, белорусских национальных костюмах, а также дизайнерской одежде из валяной шерсти.

Больше всего удивил творческий конкурс. Одна из участниц пела "Шальную императрицу" так, что ей позавидовала бы сама Ирина Аллегрова. Другую участницу в шутку назвали женщиной-змеей – прямо на сцене она показала невероятную гибкость и пластику.

Еще одной участнице можно работать диктором на телевидение – она без единой запинки несколько минут произносила скороговорки. Запомнилась зрителям и участница, которая призналась в любви прямо на сцене и всегда говорила только по-белорусски. Самым откровенным на конкурсе признали творческий номер сотрудницы "Конте", которая решила показать зрителям девушек в кружевных чулках и продукцию своего предприятия.

Самой красивой и талантливой в нынешнем году стала Оксана Шейко – юрисконсульт Гродненского завода по утилизации отходов. По традиции девушке вручили корону, инкрустированную кристаллами Swarovski.