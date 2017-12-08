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Дефиле в чулках и шальная императрица: как выбирали Мисс ЖКХ в Гродно

08.12.2017 22:59 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Сотрудницы предприятий ЖКХ собрались в Гродно на сцене драматического театра, чтобы выяснить, кто из них самая красивая, грациозная и талантливая. 

Официальное название конкурса – "Суперледи-2017". Это единственный в стране конкурс красоты, который проводится среди сотрудниц организаций ЖКХ. Организовал и придумал его председатель Гродненского областного комитета профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий Борис Козелков. 

В нынешнем году в конкурсе участвовало 17 красавиц, которые работают на предприятиях сферы ЖКХ и легкой промышленности Гродненской области. Это инженеры, экономисты, специалисты по коммунальным расчетам, по маркетингу и продажам, контролер, мастер и даже одна преподаватель белорусского языка. 

"Главная задача этого конкурса – это популяризация работы в жилищно-коммунальной отрасли. Мы хотим показать красоту профессии и людей, которые работают в этой профессии. Сегодня мы покажем, что смогли подготовить настоящее шоу, которое сделали с самыми обычными людьми", – отметила один из организаторов конкурса Юлия Шевцова. 

Девушки показали, как умеют красиво дефилировать по сцене. Были выходы в джинсах белорусского производства, вечерних нарядах, белорусских национальных костюмах, а также дизайнерской одежде из валяной шерсти. 

Больше всего удивил творческий конкурс. Одна из участниц пела "Шальную императрицу" так, что ей позавидовала бы сама Ирина Аллегрова. Другую участницу в шутку назвали женщиной-змеей – прямо на сцене она показала невероятную гибкость и пластику. 

Еще одной участнице можно работать диктором на телевидение – она без единой запинки несколько минут произносила скороговорки. Запомнилась зрителям и участница, которая призналась в любви прямо на сцене и всегда говорила только по-белорусски. Самым откровенным на конкурсе признали творческий номер сотрудницы "Конте", которая решила показать зрителям девушек в кружевных чулках и продукцию своего предприятия. 

Самой красивой и талантливой в нынешнем году стала Оксана Шейко – юрисконсульт Гродненского завода по утилизации отходов. По традиции девушке вручили корону, инкрустированную кристаллами Swarovski. 

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно прошел единственный в стране конкурс красоты", который показал, какие красавицы работают в отрасли ЖКХ.

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