ГАИ предупреждает: на выходных могут быть сложности на дорогах

МИНСК, 8 дек – Sputnik. Госавтоинспекция Минска предупредила водителей о возможном осложнении дорожной обстановки на улицах столицы из-за ухудшения погоды.



© Pixabay Синоптики рассказали о погоде в конце недели

По информации Гидромета, в субботу 9 декабря ночью ожидаются мокрый снег с дождем, а в воскресенье 10 декабря – сильный снег. При этом на дорогах будет гололедица.

"В связи с выпадением осадков и сменой положительной и отрицательной температур воздуха возможно осложнение дорожной обстановки", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что водителям рекомендуется при движении выбирать безопасную скорость, а также отказаться от резких торможений и маневров, обгонов.

Пешеходам в Госавтоинспекции советуют на предстоящих выходных проявлять предельное внимание и осторожность: при гололедице машину нельзя остановить мгновенно. Кроме того, в ГАИ гражданам настоятельно рекомендуют в темное время обозначать себя фликерами.