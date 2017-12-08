ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ГАИ предупреждает: на выходных могут быть сложности на дорогах

08.12.2017 22:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 8 дек – Sputnik. Госавтоинспекция Минска предупредила водителей о возможном осложнении дорожной обстановки на улицах столицы из-за ухудшения погоды.

ГАИ предупреждает: на выходных могут быть сложности на дорогах
© Pixabay
Синоптики рассказали о погоде в конце недели

По информации Гидромета, в субботу 9 декабря ночью ожидаются мокрый снег с дождем, а в воскресенье 10 декабря – сильный снег. При этом на дорогах будет гололедица.

"В связи с выпадением осадков и сменой положительной и отрицательной температур воздуха возможно осложнение дорожной обстановки", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что водителям рекомендуется при движении выбирать безопасную скорость, а также отказаться от резких торможений и маневров, обгонов.

Пешеходам в Госавтоинспекции советуют на предстоящих выходных проявлять предельное внимание и осторожность: при гололедице машину нельзя остановить мгновенно. Кроме того, в ГАИ гражданам настоятельно рекомендуют в темное время обозначать себя фликерами.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Синоптики обещают, что в ближайшие два дня в Беларуси ожидается мокрый снег и гололед.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Из-за несоблюдения очередности проезда подрались два водителя. Конфликт разбирали ГАИ и милиция
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика