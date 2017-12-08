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ГАИ предупреждает: на выходных могут быть сложности на дорогах
08.12.2017 22:03 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 дек – Sputnik. Госавтоинспекция Минска предупредила водителей о возможном осложнении дорожной обстановки на улицах столицы из-за ухудшения погоды.
По информации Гидромета, в субботу 9 декабря ночью ожидаются мокрый снег с дождем, а в воскресенье 10 декабря – сильный снег. При этом на дорогах будет гололедица.
"В связи с выпадением осадков и сменой положительной и отрицательной температур воздуха возможно осложнение дорожной обстановки", – сказали в ГАИ.
Там также сообщили, что водителям рекомендуется при движении выбирать безопасную скорость, а также отказаться от резких торможений и маневров, обгонов.
Пешеходам в Госавтоинспекции советуют на предстоящих выходных проявлять предельное внимание и осторожность: при гололедице машину нельзя остановить мгновенно. Кроме того, в ГАИ гражданам настоятельно рекомендуют в темное время обозначать себя фликерами.
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Синоптики обещают, что в ближайшие два дня в Беларуси ожидается мокрый снег и гололед.
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