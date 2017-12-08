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Видеофакт: новогодние скидки в Минске
08.12.2017 21:16 — Разное | Sputnik Беларусь
Белорусские магазины каждый месяц проводят акции распродаж и скидок, но к Новому году подобных мероприятий проходит все больше. Искать товары со скидкой можно и в магазинах одежды, и техники, и продовольственных.
В пятницу в одном из крупнейших столичных гипермаркетов также прошла скидочная акция: некоторые товары были на 50% дешевле. Особый интерес у покупателей вызывали классические "новогодние товары" — в том числе и мандарины.
Как прошел "день скидок" в столичном гипермаркете — смотрите на видео Sputnik. Со списком акций и распродаж минских магазинов вы можете познакомиться
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Уже в первой половине декабря многие минчане хотят успеть закупиться в столичных магазинах по акционным ценам. Смотрите на видео, как в одном из минских...
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