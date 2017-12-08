Видеофакт: новогодние скидки в Минске

Белорусские магазины каждый месяц проводят акции распродаж и скидок, но к Новому году подобных мероприятий проходит все больше. Искать товары со скидкой можно и в магазинах одежды, и техники, и продовольственных.

В пятницу в одном из крупнейших столичных гипермаркетов также прошла скидочная акция: некоторые товары были на 50% дешевле. Особый интерес у покупателей вызывали классические "новогодние товары" — в том числе и мандарины.

Как прошел "день скидок" в столичном гипермаркете — смотрите на видео Sputnik. Со списком акций и распродаж минских магазинов вы можете познакомиться в нашем календаре >>

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