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Видеофакт: новогодние скидки в Минске

08.12.2017 21:16 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Белорусские магазины каждый месяц проводят акции распродаж и скидок, но к Новому году подобных мероприятий проходит все больше. Искать товары со скидкой можно и в магазинах одежды, и техники, и продовольственных.

В пятницу в одном из крупнейших столичных гипермаркетов также прошла скидочная акция: некоторые товары были на 50% дешевле. Особый интерес у покупателей вызывали классические "новогодние товары" — в том числе и мандарины.

Как прошел "день скидок" в столичном гипермаркете — смотрите на видео Sputnik. Со списком акций и распродаж минских магазинов вы можете познакомиться в нашем календаре >>

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Теги: знакомства, Минск
 
 
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Уже в первой половине декабря многие минчане хотят успеть закупиться в столичных магазинах по акционным ценам. Смотрите на видео, как в одном из минских...

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