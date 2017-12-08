Белорусские паралимпийцы завоевали 20 медалей на ЧМ по плаванию в Мехико

Белорусские паралимпийцы завоевали 20 медалей на чемпионате мира по плаванию, который завершился в Мехико, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Седьмую золотую награду на турнире в заключительный день завоевал 11-кратный чемпион Паралимпиад Игорь Бокий, который в категории S13 стал победителем на дистанции 100 м вольным стилем — 52,24 сек. Белорус в Мехико также побеждал на дистанциях 50 м вольным стилем, 100 м на спине, баттерфляем и брассом, 200 м комплексным плаванием, 400 м вольным стилем.

На пьедестал почета в заключительный день мирового форума поднялись также Наталья Шавель, которая стала второй в категории SM6 на дистанции 200 м комплексным плаванием, и Григорий Зудилов, занявший второе место в S11 на дистанции 50 м вольным стилем.

В Мехико белорусские паралимпийцы завоевали 11 золотых, 7 серебряных и 2 бронзовые награды.

В медальном зачете по количеству золотых наград сборная Беларуси заняла пятое место.

На предыдущем чемпионате мира в 2015 году в Глазго белорусские паралимпийцы завоевали девять наград и заняли девятое место в медальном зачете.