Сколько вы тратите на еду? А на одежду? Где предпочитаете закупаться и ездите ли за покупками в соседние страны? Следите ли за скидками? Сколько уходит на коммуналку? На тренажерный зал, кофе to go или уход за любимым домашним питомцем? Присылайте свои истории на конкурс FINANCE.TUT.BY « Мой бюджет » и выигрывайте денежный приз. Сегодня публикуем первую историю.

«Меня зовут Настя, состав нашей семьи 4 человека (муж, я и двое детей 4-х и 2-х лет). Мы очень долго искали свою систему и пришли к ней три месяца назад. Сейчас я понимаю, что для моей семьи это наилучший вариант, и, возможно, кому-то он тоже поможет.

«Экономить на себе плохо: ни маникюра, ни духов качественных»



фото с сайта: pixabay.com

Прожив пару лет в браке, мы создали табличку в Excel — так как решили вести учет финансов. Нам многие стали говорить, что у нас много денег, а мы вот до сих пор не построили себе квартиру. Решили, что будем расписывать каждый чек и смотреть, куда улетают деньги. Наш первый шаг к экономии. Ведя весь учет вплоть до проезда, мы посмотрели, что можем экономить в месяц примерно около 300 у.е., но надо было ездить на метро, кушать ссобойки и на вещи поменьше тратить, кафе пореже, «МакДональдс» много съедал денег, на детей много всего ненужного, игрушек и так далее.

Мы стали экономить и собирать на квартиру. Все (абсолютно все) деньги мы вместе планировали, распределяли, и нашей задачей тогда было побольше денег отложить. В итоге мы-то насобирали около 4 тысяч долларов, во многом себе отказывая. Что я вам скажу, друзья… Мы превратились в неинтересных, во всем себе отказывающих и тревожных людей. Прям страшно было потратить лишнюю деньгу, сидя в кафе, ходя со списком в магазине, нося заношенные вещи и так далее. И вот еще, нет ничего хуже, чем экономия на себе. Ни маникюра, ни хорошего салона с визажистом, ни духов тебе качественных.

В общем, через года два мы стали чаще ругаться, и самое интересное, та самая квартира, ради которой все затевалось, уже перестала быть такой желанной. Мы возобновили учет расходов, но… только для того, чтоб посмотреть, сколько нам необходимо денег на то, чтобы прожить месяц. Записывая и анализируя расходы, за пару месяцев увидели, что нам на семью из четырех человек надо 2500 белорусских рублей.

На еду — 600 рублей, на съемную квартиру и детские кружки — еще 600



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Так как мы жилье снимаем, то на квартиру и прочие платежи, включая сад (для одного ребенка) и кружки, нам надо 600 рублей. У наших детей 1 раз в неделю бассейн, 2 раза танцы, а у старшей еще и кружок рисования в садике — ох, как она его любит! У меня 2 раза бассейн — ведь нет ничего важнее эмоционального и физического здоровья мамы, и я, перепробовав разные варианты, решила, что бассейн для меня — это идеальный вариант, а муж посещает ФОК на работе бесплатно.

Дружить с мамами в садике, да и не только, тоже полезно не лишь с моральной точки зрения: мамы всегда выручат на Новый год, дав надеть на один раз ненужный им костюм гнома.

На еду у нас тоже уходит около 600 рублей. Мы любители правильного питания, следовательно, экономия тут заключается в следующем: закупка бакалеи в «Евроопте» по скидкам на месяц вперед, покупка мяса уже в своих точках, заготовка фарша и всего связанного из мяса самостоятельно.

Наш рацион, как правило, такой: утро — каша, обед — суп и второе (мясо, гарнир), полдник — блинчики, сырники и все такого рода, и ужин — это овощи и мясо или рыба. И где же тут экономия? Да вот где — моя мама заготавливает нам разные борщовые заправки, что не просто облегчает приготовление супа, но и все ингредиенты выращены на даче. Плюс картошка у нас с дачи и разные огурчики, кабачки, тыква, лучок, чесночок, ягоды замороженные — за все это спасибо бабушкам. Но вот экономия, на мой взгляд, огромная на лекарствах, так как мы их покупаем ну очень редко, особенно «от живота». Плюс мы не покупаем витамины и дополнительную клетчатку, так как брокколи, цветная капуста и спаржа поедается «на ура» всей семьей.

На заправку машины уходит 80 рублей. Экономия все та же — на лекарствах, так как риск подхватить с двумя детьми вирус в час пик, поехав на танцы в троллейбусе, более высок, чем в машине. Плюс экономится время (самый ценный ресурс нашей семьи). Заправляясь на одной заправке, также мы собираем купоны, дающие разные скидки.

«Каждый месяц решаем, сколько каждый должен «сбросить в общак»



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В этом месяце нам 330 рублей нужно на подарки всем, кто нас пригласил на свои дни рождения, и близким родственникам.

Еще 200 рублей — это непредвиденные расходы, если их не случается, то деньги превращаются в покупку чего-либо нужного в дом. Еще около 150−200 рублей уйдет на планируемые поездки на Новый год.

Еще мы экономим на закупках вещей на скидках в Польше, покупаем подарки на акциях и не пользуемся кредитами.

Вы спросите, сколько же наш ежемесячный доход? Он каждый месяц разный. Мои декретные — 417 рублей, а зарплата мужа — от 2500 рублей и выше. У нас есть таблица, которая говорит, по сколько процентов от зарплаты нам надо «сбросить в общак», чтобы получилось 2500 рублей. В этом месяце это около 80%.

Конечно, можно спорить до бесконечности, что мой остаток — это 79 рублей, а мужа — около 500. Но вот в чем кайф всей штуки — теперь я получаю такие букеты, которые мне уже года три, как не дарились из-за экономии.

Теперь меня муж водит в рестораны, кино, покупает мне подарки за свои деньги, и я не думаю, сколько нам надо будет сэкономить, что потом наверстать, я рада, что появился момент ухаживания. Мы тратим немалые деньги на обучение, и мое и мужа, и в эти месяцы все оставшиеся как общие, так и личные деньги идут на учебу.

Проанализировав наши доходы, поняли, что когда мы занимались экономией, то нам почти всегда не хватало, но откладывали мы максимум 400 у.е., сейчас мы откладываем 250−300, но многое можем себе позволить.

А у вас как распределяется семейный бюджет? Ждем ваших историй на конкурс !

Для участия необходимо прислать свою историю на электронный адрес olga.antipenko@tutby.com, с пометкой «Мой бюджет».