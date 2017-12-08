После одного из самых неудачных выездов этого сезона, минское «Динамо» возвращается на «Минск-Арену», где проведет очередную домашнюю серию. Откроет ее игра с аутсайдером западной конференции — рижским «Динамо».



В октябре «зубры» в овертайме вырвали победу у рижан. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

От зоны плей-офф «зубров» отделяет 8 очков. Для подопечных Горди Дуайера ближайшие игры будут носить важное значение, ведь потом начнется невероятно тяжелая серия матчей, где соперники будут топ-уровня.

В этом году динамовские команды уже встречались между собой. 29 октября в Риге минчане в овертайме вырвали победу со счетом 2:1. Но белорусский клуб находится на спаде, не исключено, что три поражения подряд подломили психологию игроков. Рижане же сумели дать бой ЦСКА, хоть и потерпели поражение.

Накануне стало известно, что минское «Динамо» рассталось с Александром Кулаковым . Но в строй вернулся Джек Скилли , отбывавший дисквалификацию.

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