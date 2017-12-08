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Динамовское дерби откроет очередную домашнюю серию "зубров"
После одного из самых неудачных выездов этого сезона, минское «Динамо» возвращается на «Минск-Арену», где проведет очередную домашнюю серию. Откроет ее игра с аутсайдером западной конференции — рижским «Динамо».
От зоны плей-офф «зубров» отделяет 8 очков. Для подопечных Горди Дуайера ближайшие игры будут носить важное значение, ведь потом начнется невероятно тяжелая серия матчей, где соперники будут топ-уровня.
В этом году динамовские команды уже встречались между собой. 29 октября в Риге минчане в овертайме вырвали победу со счетом 2:1. Но белорусский клуб находится на спаде, не исключено, что три поражения подряд подломили психологию игроков. Рижане же сумели дать бой ЦСКА, хоть и потерпели поражение.
Накануне стало известно, что минское «Динамо»
SPORT.TUT.BY проведет мультимедийный онлайн дерби, которое начнется в 17.30.
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После одного из самых неудачных выездов этого сезона, минское "Динамо" возвращается на "Минск-Арену"
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