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"Большой спорт": 150-килограммовая модель стала лицом спортивного бренда

09.12.2017 08:00 — Разное | Tut.by  
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Американский фэшн-блогер Анна О’Брайен заключила рекламный контракт с производителем спортивной одежды Academy Sports and Outdoors. Примечательно, что женщина весит порядка 150 килограммов.

Одну из фотографий Анна подписала так: «Решив заняться спортом, мы первым делом отправляемся в магазин за подходящей одеждой. Представьте, насколько обидно бывает полным женщинам, когда они не находят форму нужного размера. Я провела 25 лет в пассивном состоянии, а теперь проведу еще 25, помогая людям получать наслаждение от активного образа жизни».

 
 
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