|
"Большой спорт": 150-килограммовая модель стала лицом спортивного бренда
Американский фэшн-блогер Анна О’Брайен заключила рекламный контракт с производителем спортивной одежды Academy Sports and Outdoors. Примечательно, что женщина весит порядка 150 килограммов.
Одну из фотографий Анна подписала так: «Решив заняться спортом, мы первым делом отправляемся в магазин за подходящей одеждой. Представьте, насколько обидно бывает полным женщинам, когда они не находят форму нужного размера. Я провела 25 лет в пассивном состоянии, а теперь проведу еще 25, помогая людям получать наслаждение от активного образа жизни».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как блогер стала лицом спортивного бренда
|
Архив (Разное)
Комментарии