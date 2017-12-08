Американский фэшн-блогер Анна О’Брайен заключила рекламный контракт с производителем спортивной одежды Academy Sports and Outdoors. Примечательно, что женщина весит порядка 150 килограммов.

Публикация от Glitter (@glitterandlazers) Дек 2 2017 в 9:41 PST

Публикация от Glitter (@glitterandlazers) Окт 17 2017 в 7:44 PDT

Публикация от Glitter (@glitterandlazers) Ноя 17 2017 в 11:11 PST

Одну из фотографий Анна подписала так: «Решив заняться спортом, мы первым делом отправляемся в магазин за подходящей одеждой. Представьте, насколько обидно бывает полным женщинам, когда они не находят форму нужного размера. Я провела 25 лет в пассивном состоянии, а теперь проведу еще 25, помогая людям получать наслаждение от активного образа жизни».

Публикация от Glitter (@glitterandlazers) Июл 3 2017 в 9:25 PDT

Публикация от Glitter (@glitterandlazers) Янв 30 2017 в 9:38 PST

Публикация от Glitter (@glitterandlazers) Ноя 20 2016 в 8:50 PST