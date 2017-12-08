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Самые необычные дома Беларуси 2017 года: 9 примеров оригинального мышления
Это не правда, что все белорусы к архитектуре и дизайну своего жилья относятся консервативно и редко экспериментируют. REALTY.TUT.BY нашел примеры домов, доказывающие обратное. Многие из них, с нашей точки зрения, выглядят как минимум оригинально.
Дом-купол
Недалеко от Минска две сестры построили один из самых необычных домов в Беларуси. В нем нет углов, вместо фасада — сплошная кровля. Это
Дом с чертями
В Ратомке этот дом знают абсолютно все, можно сказать, что он стал местной достопримечательностью. Главная его
Черная дача
Раньше это было двухэтажное блокированное строение с цокольным этажом из силикатного кирпича. После реконструкции оно получило
Дом на воде
На водохранилище под Минском есть
Площадь его основания-палубы — более 180 м², (в длину — 19 метров, в ширину — 9,5). Держится он на поверхности воды благодаря «фундаменту» из специальных железобетонных блоков. Каркас дома — из лиственницы, перекрытия из СИП-панелей, внутренние стены отделаны ламинатом. Передвигается же плавдом при помощи двух моторов, установленных на носу и корме. Изнутри это обыкновенный дом с уютным интерьером, в нем есть кухня и гостиная, спальни, туалет и ванная.
В доме есть система отопления, поэтому в нем можно жить вплоть до наступления суровых морозов. Электричество вырабатывает гибридная солнечная электростанция на 3 кВт.
На втором этаже — стеклянный павильон, очень похожий на помещение летнего кафе. На третьем открытая палуба — место для принятия солнечных ванн.
Плавающая баня
И еще один плавающий объект недвижимости —
Черный музей
«В одном заповеднике, на краю темного-темного леса, есть
В этом строении нет даже окон. Снаружи оно полностью черное: фундамент, стены, крыша. Идея была в том, чтобы снаружи здание не было чем-то примечательным, кроме своей формы. Суть же строения должна передавать его внутренняя часть.
По задумке, этот музей будет знакомить людей с дохристианской историей: с тем, во что верили наши предки. Так как речь идет о религии, то это нашло отражение во внешней форме здания. К домику лесничего примыкает входная группа из реек, которая по силуэту напоминает некое культовое сооружение с острой крышей.
Дом из дров
Вероятно, это единственный пока дом, построенный по технологии «
Это строение похоже на дом хоббита — приземистое, с поросшей травой крышей. Внутри всего одна комната площадью в 15 «квадратов».
Хоббитский дом из глины
Еще один
Изнутри дом кажется больше, чем снаружи. Центральная комната, которую можно было бы назвать гостиной-столовой, является еще и спальней и рабочим кабинетом. Вся площадь дома 45 м². Все удобства — летний душ и туалет, — пока только во дворе.
Дом-яйцо
Этот
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Подборка самых необычных домов, построенных в Беларуси в этом году.
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