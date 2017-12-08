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Путешествия, инстаграм и защита окружающей среды: как живет самая молодая в мире королева
Ничто человеческое не чуждо даже особам королевских кровей. И это своим личным примером доказывает самая молодая правительница в мире. Девушка является не только королевой целой страны, но и успешным инстаграм-блогером. И что самое интересное, далеко не все её фотографии выглядят царскими.
Если навскидку спросить у любого европейца, какая королева в мире наиболее известна, без сомнения, вам назовут королеву Великобритании Елизавету II, хотя даже в самой Британии не все уверены в полезности монаршей семьи. Да и не сошёлся свет клином на Её Величестве. Свои королевы есть и в других странах, причём пользующиеся не меньшей популярностью как в жизни, так и в интернете.
Итак, знакомьтесь: 27-летняя Джецун Пема Вангчук — королева Бутана, при этом самая молодая в мире.
Свой титул Джецун получила в 2011 году, когда вышла замуж за короля страны Джигме Кхесар Намгьял Вангчука, которого в Бутане называют Король драконов.
Во время замужества королеве был 21 год. И Король драконов заявил, что он долго ждал, пока сможет взять Джецун в жёны. Но, по его словам, ожидание стоит того, если женишься на правильном человеке. Свою супругу он именно таким и считает.
Правда, может показаться неловким, что во время учёбы в Оксфорде король встречался с двоюродной сестрой нынешней жены. Но, похоже, ни в семье, ни в обществе никто не придаёт значения этой теме.
Сама Джецун тоже девушка не из простых, а, как и полагается, — королевских кровей. Да, в их случае сказочного сюжета не было. Отец нынешней королевы был правителем провинции Ташиган, а дедушка по материнской линии был сводным братом жены второго короля Бутана.
Королева обучалась в Индии и Лондоне на искусствоведа. И в жизни своего призвания не оставила. Правительница считается знатоком искусства и живописи.
Подданные также называют королеву иконой стиля, что она с удовольствием демонстрирует в инстаграме. Хотя и предпочитает в основном национальные костюмы.
У королевской четы есть ребёнок по имени Хейнесс Гьялси Джигме Намджель Вангчук. В день его рождения в стране было высажено 108 тысяч саженцев деревьев. Как рассказал один из сажавших их волонтёров, к каждому саженцу они относились, как к маленькому принцу. И не удивительно. Ведь королева является покровительницей нескольких организаций, занимающихся защитой окружающей среды и помощью людям с ограниченными возможностями. Королева с супругом также любят путешествовать. В прошлом году они даже встречались с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон, приведя в восторг подданных обеих стран, пишет
Ну и, в конце концов, у королевы Бутана просто крутой инстаграм.
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Ничто человеческое не чуждо даже особам королевских кровей. И это своим личным примером доказывает самая молодая правительница в мире. Девушка является не только...
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