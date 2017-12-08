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Кистью по стеклу: как делают белорусские елочные игрушки

09.12.2017 08:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Коллекционер Андрей Бегун сначала собрал самую большую в стране коллекцию новогодних украшений всех стран мира, а после основал фабрику белорусских елочных игрушек.

Кистью по стеклу: как делают белорусские елочные игрушки
© Sputnik / Виктор Толочко
Ждун новогоднего чуда: что производят на фабрике елочных игрушек
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Фабрика работает круглый год, хоть ее продукцию мы и приобретаем только в один сезон в году. Чтобы сделать игрушку максимально национальной, даже к выбору материала подходят особенно тщательно – шуба у местного Деда мороза из белорусского льна.

В минувшем году хитом стали игрушки с белорусским орнаментом, в этом году здесь освоили технику фьюзинга — фактически склеивания стеклянных деталей друг с другом. Работа эта трудоемкая, на производство одной игрушки уходит почти 24 часа. Зато каждая снежинка выглядит по-настоящему хрупкой и изящной.

 
 
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Sputnik побывал на фабрике елочных игрушек в Минске и узнал, как производят украшения. Смотрите процесс производства елочных игрушек.

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