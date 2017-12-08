Кистью по стеклу: как делают белорусские елочные игрушки

Коллекционер Андрей Бегун сначала собрал самую большую в стране коллекцию новогодних украшений всех стран мира, а после основал фабрику белорусских елочных игрушек.



© Sputnik / Виктор Толочко Ждун новогоднего чуда: что производят на фабрике елочных игрушек 22

Фабрика работает круглый год, хоть ее продукцию мы и приобретаем только в один сезон в году. Чтобы сделать игрушку максимально национальной, даже к выбору материала подходят особенно тщательно – шуба у местного Деда мороза из белорусского льна.

В минувшем году хитом стали игрушки с белорусским орнаментом, в этом году здесь освоили технику фьюзинга — фактически склеивания стеклянных деталей друг с другом. Работа эта трудоемкая, на производство одной игрушки уходит почти 24 часа. Зато каждая снежинка выглядит по-настоящему хрупкой и изящной.