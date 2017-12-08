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Как опытные хоккеисты становятся украшением КХЛ

09.12.2017 06:20 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В первые сезоны КХЛ между матчами постоянно крутили рекламу одной из сотовых компаний, которая предоставляла услуги мобильной связи. В ней двое молодых людей в лифте эмоционально обсуждают один из игровых эпизодов. Один из них говорит: "Да это же Афиногенов! Он даже с метра попасть не может!"

Как опытные хоккеисты становятся украшением КХЛ
© Sputnik/ Алексей Куденко
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В этот момент они видят, что за спиной у них стоит сам Максим Афиногенов, чемпион мира в составе сборной России, в прошлом — нападающий клуба НХЛ "Баффало Сейбрз". "С метра — легко!" — говорит Максим, после чего обескураженные болельщики выбегают из лифта.

С момента съемок того веселого ролика прошло 7 лет. А вспомнил я его потому, что и в нынешнем первенстве форвард подольского "Витязя" Максим Афиногенов, несмотря на свои 38, регулярно будоражит оборону соперника. В одном из последних гостевых матчей против московского "Спартака" он дважды смог забросить шайбу после своих "фирменных" скоростных проходов по краю площадки. Сразу же после это вратарь "Спартака" Никита Беспалов в отчаянии разбил об лед вратарскую клюшку и покинул на время лед.

Как опытные хоккеисты становятся украшением КХЛ
© Sputnik/ Михаил Фомичев
Хоккеист Максим Афиногенов

Энтузиазм Афиногенова поддержали и другие "Витязи". Они словно воодушевились примером своего опытного товарища и продолжали действовать на контратаках. Эта тактика принесла подмосковной команде успех — 6:2 в гостевом матче. Счет мог быть и крупнее, если бы не рациональная игра в защите 37-летнего ветерана "Спартака" Дмитрия Калинина.

Очень приятно, что игра Афиногенова — это далеко не единственный пример того, как игру на себя берут опытные игроки. В СКА постоянно задают тон Илья Ковальчук и Павел Дацюк. Очень много помогает форвардам 37-летний Александр Попов, который 13 лет самоотверженно выступал за омский "Авангард".

Да и в командах, которые не так часто выигрывают в этом сезоне, есть свои "дядьки". Братья Редлихсы в рижском "Динамо" постоянно разыгрывают интересные комбинации. Форвард минчан Шарль Лингле является одним из лидеров команды по количеству заброшенных шайб и голевых передач.

На мой взгляд, крайне важно, когда "Афиногенов сотоварищи" не "доигрывают карьеру" в КХЛ, а показывают своим более молодым коллегам, что биться нужно в каждом матче, даже несмотря на турнирные трудности. Ведь пример того, что и "с метра, и с двух, и с трех попасть легко" может продвинуть наш КХЛ-овский хоккей вперед. Главное — желание и целеустремленность.  

 
 
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