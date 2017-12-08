Отметить Новый год и не напиться? Три рецепта вкуснейших безалкогольных лимонадов

Если от шампанского наутро после Нового года у вас болит голова, задержитесь на минуточку. AFISHA.TUT.BY вместе с сетью гипермаркетов «Корона» готовит три вкуснейших лимонада, благодаря которым за праздничным столом у вас будут полны бокалы, а наутро вы будете полны сил.
Для приготовления лимонадов вам понадобится:
Для апельсинового:
1 апельсин;
пол-литра газированной воды;
пол-литра свежевыжатого апельсинового сока;
150 г сахара;
листики мяты и лед.
Для лимонного:
200 мл сока лимона;
1 литр воды;
200 г сахара;
1 лимон для украшения;
лед и мята по желанию.
Для ягодного:
200 г свежих или замороженных ягод;
сок одного лимона;
150 г сахара;
полстакана питьевой воды;
мята и лед.
Процесс приготовления
Для лимонного и апельсинового лимонада:
Выжать сок лимонов (апельсинов) в кувшин. Добавить туда цедру лимона (апельсина). Всыпать сахар, добавить мяту по вкусу. Залить все газированной водой. Хорошо перемешать. Добавить лед перед подачей.
Для ягодного лимонада:
Загружаем в блендер ягоды, мяту, сахар и лимонный сок. Добавляем немного воды и прокручиваем до состояния пюре. Переливаем в графин, заливаем теплой, но не горячей водой до верха. Настаиваем два часа. Процеживаем получившуюся смесь через сито. Перед подачей выкладываем в стакан лед, наливаем лимонад и украшаем его веточкой мяты.
Пошаговое приготовление лимонного (или апельсинового) лимонада:
Пошаговое приготовление ягодного лимонада:
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