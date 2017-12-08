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Отметить Новый год и не напиться? Три рецепта вкуснейших безалкогольных лимонадов

09.12.2017 09:00 — Разное | Tut.by  
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Если от шампанского наутро после Нового года у вас болит голова, задержитесь на минуточку. AFISHA.TUT.BY вместе с сетью гипермаркетов «Корона» готовит три вкуснейших лимонада, благодаря которым за праздничным столом у вас будут полны бокалы, а наутро вы будете полны сил.


Для приготовления лимонадов вам понадобится:

Для апельсинового:

1 апельсин;

пол-литра газированной воды;

пол-литра свежевыжатого апельсинового сока;

150 г сахара;

листики мяты и лед.

Для лимонного:

200 мл сока лимона;

1 литр воды;

200 г сахара;

1 лимон для украшения;

лед и мята по желанию.

Для ягодного:

200 г свежих или замороженных ягод;

сок одного лимона;

150 г сахара;

полстакана питьевой воды;

мята и лед.

Процесс приготовления

Для лимонного и апельсинового лимонада:

Выжать сок лимонов (апельсинов) в кувшин. Добавить туда цедру лимона (апельсина). Всыпать сахар, добавить мяту по вкусу. Залить все газированной водой. Хорошо перемешать. Добавить лед перед подачей.



Для ягодного лимонада:

Загружаем в блендер ягоды, мяту, сахар и лимонный сок. Добавляем немного воды и прокручиваем до состояния пюре. Переливаем в графин, заливаем теплой, но не горячей водой до верха. Настаиваем два часа. Процеживаем получившуюся смесь через сито. Перед подачей выкладываем в стакан лед, наливаем лимонад и украшаем его веточкой мяты.



Пошаговое приготовление лимонного (или апельсинового) лимонада:

Для приготовления вам понадобится: для апельсинового: 1 апельсин; пол-литра газированной воды; пол-литра свежевыжатого апельсинового сока; 150 г сахара, листики мяты и лед. Для лимонного: 200 мл сока лимона; 1 литр воды; 200 г сахара; 1 лимон для украшения; лед и мята по желанию

Нарезаем листики мяты

Выжимаем 200 мл лимонного сока (или 500 мл апельсинового) в кувшин

Добавляем 200 г (150 г для апельсинового) сахара

Тщательно перемешиваем

Нарезаем лимон (апельсин) для украшения

Разливаем по стаканам, добавляем лед

Пошаговое приготовление ягодного лимонада:


Для приготовления вам понадобится: 200 г свежих или замороженных ягод; сок одного лимона; 150 г сахара; полстакана питьевой воды; мята и лед

Загружаем в блендер ягоды, мяту, сахар и лимонный сок

Добавляем немного воды и прокручиваем до состояния пюре

Переливаем в графин, заливаем теплой, но не горячей водой до верха. Настаиваем два часа

Процеживаем получившуюся смесь через сито. Тщательно перемешиваем

Перед подачей выкладываем в стакан лед, наливаем лимонад и украшаем его веточкой мяты


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AFISHA.TUT.BY готовит три вкуснейших лимонада, благодаря которым за праздничным столом у вас будут полны бокалы, а наутро вы будете полны сил. *Партнерский материал

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