Отметить Новый год и не напиться? Три рецепта вкуснейших безалкогольных лимонадов

Если от шампанского наутро после Нового года у вас болит голова, задержитесь на минуточку. AFISHA.TUT.BY вместе с сетью гипермаркетов «Корона» готовит три вкуснейших лимонада, благодаря которым за праздничным столом у вас будут полны бокалы, а наутро вы будете полны сил.





Для приготовления лимонадов вам понадобится: Для апельсинового: 1 апельсин; пол-литра газированной воды; пол-литра свежевыжатого апельсинового сока; 150 г сахара; листики мяты и лед. Для лимонного: 200 мл сока лимона; 1 литр воды; 200 г сахара; 1 лимон для украшения; лед и мята по желанию. Для ягодного: 200 г свежих или замороженных ягод; сок одного лимона; 150 г сахара; полстакана питьевой воды; мята и лед.

Процесс приготовления

Для лимонного и апельсинового лимонада:

Выжать сок лимонов (апельсинов) в кувшин. Добавить туда цедру лимона (апельсина). Всыпать сахар, добавить мяту по вкусу. Залить все газированной водой. Хорошо перемешать. Добавить лед перед подачей.

Загружаем в блендер ягоды, мяту, сахар и лимонный сок. Добавляем немного воды и прокручиваем до состояния пюре. Переливаем в графин, заливаем теплой, но не горячей водой до верха. Настаиваем два часа. Процеживаем получившуюся смесь через сито. Перед подачей выкладываем в стакан лед, наливаем лимонад и украшаем его веточкой мяты.



Для приготовления вам понадобится: для апельсинового: 1 апельсин; пол-литра газированной воды; пол-литра свежевыжатого апельсинового сока; 150 г сахара, листики мяты и лед. Для лимонного: 200 мл сока лимона; 1 литр воды; 200 г сахара; 1 лимон для украшения; лед и мята по желанию



Нарезаем листики мяты



Выжимаем 200 мл лимонного сока (или 500 мл апельсинового) в кувшин



Добавляем 200 г (150 г для апельсинового) сахара



Тщательно перемешиваем



Нарезаем лимон (апельсин) для украшения



Разливаем по стаканам, добавляем лед

Пошаговое приготовление ягодного лимонада:



Для приготовления вам понадобится: 200 г свежих или замороженных ягод; сок одного лимона; 150 г сахара; полстакана питьевой воды; мята и лед



Загружаем в блендер ягоды, мяту, сахар и лимонный сок



Добавляем немного воды и прокручиваем до состояния пюре



Переливаем в графин, заливаем теплой, но не горячей водой до верха. Настаиваем два часа



Процеживаем получившуюся смесь через сито. Тщательно перемешиваем



Перед подачей выкладываем в стакан лед, наливаем лимонад и украшаем его веточкой мяты





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