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Руководитель "Зова" Михаил Разовский получил 7 лет колонии за махинации с земельными участками

09.12.2017 08:50 — Разное | Tut.by  
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7 лет лишения свободы в колонии усиленного режима получил руководитель «Зова» Михаил Разовский. Такой приговор вынес суд Московского района Бреста. Тем самым поставлена точка в получившем широкую огласку деле о махинациях с земельными участками в Бресте, пишет «Вечерний Брест».


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Бурная деятельность Михаила Разовского — учредителя и директора частного унитарного производственно-торгового предприятия «Зов» — началась более десятилетия назад. В микрорайоне «Ковалево» (ул. Карьерная) фирма получила в постоянное пользование наследство бывшего военного городка — полгектара земли и несколько небольших капитальных строений для производственных нужд. Впоследствии, после перестройки и расширения, большая часть недвижимости была продана новым владельцам, создавшим товарищество собственников «НьюИнтерСтрой». Для себя «Зов» оставил только два склада, офис и котельную.

Благополучно избавившемуся от недвижимости в «Ковалево» Разовскому решением Брестского горисполкома от 14.05.2014 г. выделяется в постоянное пользование дополнительно более 1 га земли. В этот раз для реконструкции производственной базы со строительством многоуровневого автомобильного паркинга с комплексом услуг для населения. Этакого многофункционального комплекса. Но осчастливить жителей заречного микрорайона не получилось. Вмешалась областная прокуратура, поставившая резонный вопрос: реконструкция производственной базы на пустом земельном участке — не что иное как новое строительство (налицо нецелевое использование земли). Кроме того, руководитель «Зова» представил в «Госстройэкспертизу по Брестской области» недостоверные сведения, без малого в три раза завысив занимаемую фирмой площадь. С экспертным заключением по архитектурному проекту «реконструкции» возникли проблемы. А в декабре 2015 года горисполком (в это время его уже возглавлял нынешний мэр Александр Рогачук) отменил предыдущее решение властей и обязал «Зов» вернуть земельный участок.

— Руководитель фирмы «Зов» Михаил Разовский держал застройщиков в неведении относительно того, что это земля для целевого использования, и предлагал им заключать договоры долевого строительства. По этим договорам ЧУПТП «Зов» обязалось построить жилые дома, а физические лица — оплатить выполненные работы и стоимость стройматериалов, — сообщила старший помощник прокурора Бреста Елена Ковальчук.

Тем самым Разовский с 2009 по 2015 год завладел денежными средствами 48 потерпевших на общую сумму около 1 миллиард 370 миллионов неденоминированных рублей.

Брестский горисполком принял решение о сохранении за пострадавшими от аферы людьми земельных участков при условии возмещения ими кадастровой стоимости. Им предоставлена рассрочка по уплате стоимости участков.

Мера пресечения до вступления в силу приговора обвиняемому была изменена с подписки о невыезде на заключение под стражу в зале суда. Конвоиры под руки вывели осужденного из зала.

 
Теги: Брест
 
 
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Обвиняемого заключили под стражу в зале суда. Конвоиры под руки вывели осужденного из зала.

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