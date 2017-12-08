Как украсить дом к Новому году игрушками и декором ручной работы

В то время как прилавки магазинов заполоняют полчища бездушных пластиковых новогодних игрушек из Китая, мода на украшение дома к главному празднику года в стиле хэнд-мэйд по-прежнему актуальна. Не обязательно уметь делать игрушки своими руками, можно просто пройтись по сувенирным лавкам и купить оригинальные авторские украшения, которые создадут уютную атмосферу и праздничное настроение.

Корреспондент Sputnik выяснила, какие новогодние украшения ручной работы возможно найти в белорусских магазинах.

Новогодний декор для дома

Чтобы создать дома новогоднюю атмосферу, многие люди не только наряжают елки и вешают гирлянды, но и дополняют интерьер своего жилья различными праздничными атрибутами: фигурками, изображающими символ наступающего года, постельным бельем и полотенцами с зимними принтами и ароматными свечами. Найти подобные декоративные элементы ручной работы для украшения дома несложно: в любой галерее и сувенирной лавке Минска выбор авторских украшений очень большой.



© Sputnik / Ирина Петрович Фигурки символа наступающего 2018-го – Желтой Земляной Собаки

Фигурки символа наступающего 2018-го — Желтой Земляной Собаки — самый популярный новогодний сувенир, ведь его не только можно поставить на полку у себя дома, но и кому-то подарить.



© Sputnik / Ирина Петрович Собака в горошек - уникальный хэнд-мэйд подарок

Каких только собачек на прилавках магазинов нет: стеклянные, керамические, деревянные, текстильные и даже сделанные из бисера. Несмотря на то, что это ручная работа, стоимость их невысока.



© Sputnik / Ирина Петрович Собаки на любой вкус: мини-сувенир к Новому году

Льняные салфетки, вышитые снежинками, колокольчиками и символами Нового года — популярный и бюджетный вариант для украшения праздничного стола и использования в быту. Они не только красивые, но и практичные: после праздника вы можете прятать их в шкаф, и воспользоваться ими в последующие годы.



© Sputnik / Ирина Петрович Наступающий год - год Желтой собаки

Резные ароматные свечи и керамические подсвечники в виде сказочных домиков украсят дом и создадут атмосферу тепла и уюта. Если поставить такой домик или такую свечу на подоконник, это оценят не только домочадцы, но и прохожие с улицы.

Другой вариант: купить и развесить по дому вязаные и вышитые носочки и сапожки, в которых будут "прятаться" сувениры. Хоть они и являются атрибутом истории о Санта-Клаусе, возможно, Дед Мороз также не обойдет их стороной и наполнит их подарками.



© Sputnik / Ирина Петрович Милые рождественские олени создадут уют в доме

Мягкие игрушки новогодней тематики также отлично впишутся практически в любой интерьер. Это могут быть традиционные Дед Мороз и Снегурочка, а также гномы, олени и зайцы. Одно из главных их достоинств — долговечность. Кроме того, они наверняка понравятся детям.



© Sputnik / Ирина Петрович Подставка для бутылки шампанского в виде оленя

Помимо всего перечисленного, в магазинах получится найти много забавных новогодних вещиц, которые не только станут украшением дома, но и будут использоваться на протяжении долгих лет. Например, подставка для бутылки шампанского в виде оленя или посуда с изображениями символов Нового года.

Альтернатива елке к Новому году

Для тех, у кого нет возможности поставить дома полноценную живую или искусственную елку, белорусские ремесленники создали альтернативные варианты: небольшие елочки из натуральных трав и дерева, из ниток и войлока, которые без труда поместятся на комоде, полке или журнальном столике. Хороводы вокруг них водить, конечно, не получиться, но напоминать о Новом году они будут не хуже оригиналов.



© Sputnik / Ирина Петрович Мини-елочка для рабочего стола в офисе или оформления дома

Декоративные елочки из натуральных трав создаются в технике "флористика". Помимо необычного внешнего вида, они доставляют удовольствие своим ароматом: в их производстве используется душица, чабрец и мята.



© Sputnik / Ирина Петрович Небольшие елочки из натуральных трав и дерева, ниток и войлока без труда поместятся на комоде

Елки из ниток и войлока также пользуются популярностью. Они яркие и оригинальные. К тому же, не требуют дополнительных украшений: чаще всего авторы размещают игрушки на них в процессе создания.



© Sputnik / Ирина Петрович Елочки из ткани станут прекрасным декором для дома

Отдавая дань моде, многие ремесленники мастерят каркасы елок из обычных веток деревьев. Их можно вешать на стены и украшать так, как подскажет фантазия: можно использовать игрушки и гирлянд, или оставить все как есть. Такие каркасные елки подойдут даже к самому минималистичному интерьеру и не ударят по кошельку — в этом их неоспоримое преимущество.



© Sputnik / Ирина Петрович Веточками и огоньками можно украсить окно

Если в доме не хватает места даже для декоративных новогодних мини-елок, новогоднее настроение помогут создать рождественские венки и композиции из натуральных веток. Венки можно вешать на двери, окна и стены или размещать их на подоконниках или полках. Природные композиции из веток украсьте гирляндами и елочными игрушками. Выглядит все это празднично и необычно.

Чем украсить елку к Новому году

Найти качественные елочные игрушки ручной работы не сложно, нужно просто выйти за пределы супермаркетов и поискать их в сувенирных лавках. Ассортимент, представленный ремесленниками, очень разнообразный: стеклянные шары с ручной росписью, игрушки из дерева, керамики, бисера и соломки.



© Sputnik / Ирина Петрович Украшения хэнд-мэйд из льна и природных материалов

Расписанные художником вручную стеклянные шары ценятся всегда. Они напоминают те самые игрушки из детства, и если с ними бережно обращаться, то порадуют не одно поколение семьи. Чаще всего на них изображены зимние пейзажи, снежинки, елочки, сказочные персонажи — все то, что символизирует Новый год. Деревянные Щелкунчики на елке также вызывают ностальгию по детству.



© Sputnik / Ирина Петрович Текстильные и соломенные украшения на елку

Керамические елочные игрушки поражают разнообразием форм: снежинки, домики, снеговики, петушки, зайчики, белочки и собачки. Их также расписывают вручную, но они прочнее стеклянных шаров.



© Sputnik / Ирина Петрович Шар на елку в национальном стиле

Вязаные и вышитые игрушки к Новому году из войлока и текстиля сейчас популярны, как никогда. Они экологичны, долговечны и безопасны. Некоторые из них допускается даже стирать, поэтому в последнее время все чаще в семьях, где есть маленькие дети, елки украшают именно такими игрушками.



© Sputnik / Ирина Петрович Шары с национальным белорусским узором

В моде сейчас и шары, обвязанные нитками. Смотрятся они действительно оригинально, да и разбить их сложнее, чем обычные. Это отличная ассоциация с зимой: люди надевают шапки, шарфы и варежки, так почему бы не утеплить и игрушки?



© Sputnik / Ирина Петрович Плетеный ангел хорошо смотрится на веточках

Приверженцам экологичных решений также подойдут игрушки, сделанные из природных материалов, например, из шишек или соломки. Новогодних украшений из соломки очень много: птички, ангелочки, колокольчики, звезды и гирлянды. Елку, украшенную ими, можно назвать по-настоящему белорусской, ведь соломка считается одним из национальных сувенирных брендов.



© Sputnik / Ирина Петрович Соломенные колокольчики к Рождеству

Елочные игрушки могут быть не только красивыми, но и вкусными: художники-кулинары предлагают украшать елки имбирными пряниками в виде снежинок, елочек, звездочек и снеговиков. Они продаются поодиночке, комплектами и целыми композициями.



© Sputnik / Ирина Петрович Пряничные украшения на елку

Мастера утверждают, что после праздника их можно просто съесть: срок годности этих съедобных игрушек — до трех месяцев. Кроме того, некоторые мастера проводят мастер-классы по росписи имбирных пряников, на которых их можно раскрасить на свой вкус.