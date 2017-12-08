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Бородун: конгресс "Мама Pro" дает ответы на многие вопросы родителей
09.12.2017 10:00 — Разное | Sputnik Беларусь
О программе уже второго по счету республиканского конгресса "Мама Pro", который в эту субботу 9 декабря проходит в Могилеве, в беседе на радио Sputnik Беларусь рассказала пресс-секретарь министерства здравоохранения Республики Беларусь Юлия Бородун.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Уникальность конгресса в том, что и будущие, и уже состоявшиеся родители на одной площадке смогут встретиться и пообщаться с представителями всех родильных домов. Основная цель — это обмен опытом, обсуждение вопросов ведения беременности и возможности, которые предоставляют белорусские роддома, а также улучшение коммуникации между врачами и пациентами", — сказала Бородун.
Планирование и важные моменты ведения беременности,
Комментарий пресс-секретаря Министерства здравоохранения Беларуси Юлии Бородун слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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В ходе республиканского конгресса "Мама Pro" в Могилеве семейные пары с детьми и те, кто только готовится стать родителями, могут пообщаться с акушерами,...
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