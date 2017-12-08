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Бородун: конгресс "Мама Pro" дает ответы на многие вопросы родителей

09.12.2017 10:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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О программе уже второго по счету республиканского конгресса "Мама Pro", который в эту субботу 9 декабря проходит в Могилеве, в беседе на радио Sputnik Беларусь рассказала пресс-секретарь министерства здравоохранения Республики Беларусь Юлия Бородун.

Бородун: конгресс "Мама Pro" дает ответы на многие вопросы родителей
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Уникальность конгресса в том, что и будущие, и уже состоявшиеся родители на одной площадке смогут встретиться и пообщаться с представителями всех родильных домов. Основная цель — это обмен опытом, обсуждение вопросов ведения беременности и возможности, которые предоставляют белорусские роддома, а также улучшение коммуникации между врачами и пациентами", — сказала Бородун.

Планирование и важные моменты ведения беременности, особенности питания, обезболивание, грудное вскармливание и многие другие темы традиционно волнуют будущих родителей. На могилевский конгресс собрались специалисты разных профилей — акушеры-гинекологи, анестезиологи, специалисты по грудному вскармливанию и педиатры. В зоне мастер-классов будущие мамы и папы могут получить не только теоретические, но и практические навыки по уходу за малышами.

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Комментарий пресс-секретаря Министерства здравоохранения Беларуси Юлии Бородун слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Могилев
 
 
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В ходе республиканского конгресса "Мама Pro" в Могилеве семейные пары с детьми и те, кто только готовится стать родителями, могут пообщаться с акушерами,...

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