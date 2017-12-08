5 быстрых завтраков для начала идеального выходного дня

Залог идеальных выходных — любимые люди рядом, возможность заняться приятными делами и, конечно же, вкусный и сытный завтрак.

Сегодня делимся с вами подборкой из 5 рецептов, которые точно придутся вам по вкусу.

1. Творожные батончики





Ингредиенты:

Нежирный (1−3%) творог — 600 г;

Крупное яйцо — 1 шт;

Сметана — 2 ст.л.;

Сахар — 2 ст.л.;

Соль — щепотка;

Сода — 0,5 ч.л.;

Мука для теста — 1 стакан + мука для разделывания;

Масло для жарки;

Сахарная пудра для подачи.

Готовим:

Творог протираем через сито. Добавляем яйцо, сметану, сахар, соль, соду, муку и все тщательно перемешиваем. Муки может уйти и намного больше, все зависит от вашего творога. Замешиваем нежное тесто.





Рабочую поверхность слегка присыпаем мукой. Из полученной творожной массы раскатываем тонкие жгуты и нарезаем батончиками.









Обжариваем батончики на масле со всех 4 сторон до золотистого цвета. Выкладываем на салфетку, чтобы впиталось лишнее масло.

Готовые батончики обильно обсыпаем сахарной пудрой.

2. Картофельные корзиночки с яйцом





Ингредиенты:

Большая картофелина — 1 шт.;

Растительное масло для смазывания форм для выпечки;

Сыр — 45 г (по желанию);

Яйцо — 4 шт.;

Соль, перец — по вкусу

Готовим:

Сначала удаляем лишнюю жидкость из натертого картофеля. Это нужно, чтобы корочка получилась максимально аппетитной и хрустящей. Отжатый картофель немного солим и оставляем минут на 20, накрыв бумажными полотенцами (они окончательно впитают лишнюю влагу).

Предварительно разогреваем духовку до 175 градусов.

Смазываем формочки для выпечки небольшим количеством растительного масла. Распределяем картофельную массу по дну и стенкам формочки, формируя корзиночки. По желанию добавляем немного сыра.

Выпекаем в духовке около 20 минут, периодически проверяя готовность. Как только корзинки станут немного коричневыми — можем переходить к следующему шагу.

Снижаем температуру духовки до 150 градусов. Выливаем в каждую корзинку по одному яйцу, не разбалтывая. Солим и перчим по вкусу. Выпекаем около 15 минут, пока не схватится белок.

С помощью ножа и вилки достаем наши корзиночки.

3. Тосты с яйцом





Ингредиенты:

Хлеб — 4 куска; Яйца — 4 шт.; Масло сливочное или растительное; Сыр — по вкусу; Соль и перец — по вкусу; Ветчина — 4 куска.

Готовим:

Разогреваем духовку до 175 градусов.

В середине каждого кусочка хлеба делаем углубления с помощью смоченной в воде ложки. Смазываем углубления маслом (сливочным или растительным, на ваш вкус).

В углубления выкладываем по кусочку ветчины. Выливаем туда же яйцо, по одному на кусок хлеба, солим, перчим по вкусу.

Посыпаем каждый кусочек натертым сыром и отправляем в духовку на 20 минут до полной готовности яиц.

4. Немецкие панкейки к завтраку





Ингредиенты:

Масло для смазывания формы;

Яйцо — 6 шт.;

Молоко — 240 мл;

Ванилин — по вкусу;

Мука — 120 г;

Соль — на кончике ножа.

Для сиропа:

Сахар — 200 г;

Сливки — 120 мл;

Масло — 120 г;

Ванилин — по вкусу;

Разрыхлитель — 1 ч.л.

Готовим:

Разогреваем духовку до 200 градусов. Смазываем форму для выпечки маслом и отправляем в разогревающуюся духовку. Следим за тем, чтоб масло не начало гореть.

Яйцо, молоко и ванилин смешиваем блендером до однородности. Добавляем муку и соль и снова перемешиваем до полного соединения ингредиентов. Не взбивайте тесто слишком долго, иначе панкейки не вырастут!

В разогретую форму выливаем получившееся тесто и отправляем в духовку на 20 минут, пока не появится румяная корочка.

Для сиропа в большой кастрюле взбиваем сахар, сливки и масло. Доводим смесь до кипения, часто помешивая. Убавляем огонь и томим еще около 7 минут. Снимаем с огня и добавляем ванилин и разрыхлитель, тщательно вымешиваем.

Подаем панкейки вместе с сиропом, джемом и всем, что вы любите.

5. Яблочно-коричная «ленивая» овсянка





Ингредиенты:

Смесь орехов — 20 г;

Яблоко — 1 шт.;

Мед — 15 мл +15 мл;

Масло — 10 мл;

Лимонный сок — 10 мл;

Корица — по вкусу;

Овсяные хлопья — 90 г;

Молоко — 240 мл;

Ванилин — по вкусу

Готовим:

На сковородке смешиваем яблоки, нарезанные на небольшие кусочки, мед и масло. Тушим на небольшом огне 5−7 минут до мягкости яблок.

Добавляем лимонный сок и корицу, все перемешиваем и держим на огне еще около 3 минут. Убираем с огня.

В миске смешиваем овсяные хлопья, молоко, мед, корицу и ванилин.

Равномерно раскладываем по порционным баночкам или стаканам (получается примерно 5−7 порций) овсяную смесь, сверху выкладываем яблоки.

Отправляем в холодильник минимум на час, а лучше на ночь.

Подаем: украшая смесью орехов.

Приятного аппетита!