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Беларусь научит Египет печь лепешки из ржаной муки

09.12.2017 10:46 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь научит Египет печь лепешки из ржаной муки

Пробная партия белорусской ржаной муки поставлена на экспорт в Египет. Через некоторое время туда отправятся белорусские специалисты, чтобы отработать технологию выпечки лепешек из этой муки.

Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель начальника главного управления перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Вадим Побединский, передает БЕЛТА.

"Первая пробная поставка белорусской ржаной муки в Египет в объеме 20 т состоялась, - сказал Вадим Побединский. - Через несколько дней группа специалистов, а также генеральный директор и главный технолог предприятия "Лидахлебопродукт" отправятся в эту страну, где будет отрабатываться технология изготовления традиционной египетской лепешки, пользующейся большим спросом у местных потребителей, из нового сырья - ржаной муки".

По словам представителя Минсельхозпрода, в Египте для изготовления хлебобулочных изделий преимущественно используется пшеничная мука, которая производится непосредственно в стране, а также импортируется. Сейчас белорусская сторона активизировала поставки ржаной муки, являющейся продуктом с высокой добавленной стоимостью.

Сейчас с египетскими партнерами обсуждается возможность организации совместных производств хлебопекарной промышленности, экспорта технологий и др. По данным Минсельхозпрода, Беларусь экспортирует в год до 10 тыс. т на 14-15 млн долларов хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, что составляет около 2% всего объема производства данной продукции. География поставок насчитывает 15 стран ближнего и дальнего зарубежья. Среди них Азербайджан, Армения, Германия, Грузия, Израиль, Иордания, Молдова, Новая Зеландия, Россия, Сербия, США, страны Балтии. За январь-ноябрь 2017 года белорусские производители экспортировали хлебобулочных изделий на 11,8 млн долларов.
 

 
 
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Пробная партия белорусской ржаной муки поставлена на экспорт в Египет. Через некоторое время туда отправятся белорусские специалисты, чтобы отработать...

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