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Самый популярный белорусский кот: как Пусик из-под Минска стал звездой YouTube
У него 200 тысяч подписчиков на YouTube, видео с ним посмотрели более 32 миллионов раз. Большая часть его поклонников — в США, а сам он живет в агрогородке Гатово в Минском районе. Знакомьтесь, Пусик — самый популярный белорусский кот.
«Боролись семь дней»
Его семья: супруги Вячеслав и Юлия и их маленький сын Тимофей. Все трое — люди с ограничениями слуха. Вячеслав отвечает на наши вопросы с помощью слухового аппарата, Юлия подсказывает ему жестами. Пусик молчит и ведет себя спокойно, но настороженно.
Кот появился в семье случайно. Три года назад супруги нашли бесхозного котенка в подъезде. На лестничной площадке стояла коробка, внутри постоянно мяукал котенок, рядом кто-то оставил молоко. Вячеслав хотел покормить малыша, но оказалось, что тот ничего не видит — из-за запущенного конъюнктивита не открывались глаза.
Котенка отвезли к ветеринару. Вдобавок к конъюнктивиту у него обнаружились вирусная инфекция, кашель, насморк, блохи и глисты. «Боролись семь дней — выжил», — коротко описывает то время Вячеслав.
Сначала кота хотели отдать родственникам, но потом заметили, что он хорошо себя ведет, не царапает мебель и быстро приучился к лотку. В итоге его оставили и назвали Пусиком. «Это что-то нежное и дорогое сердцу», — объясняли потом хозяева смысл имени иностранным подписчикам.
«Работа не из легких»
Изначально супруги снимали видео с котом, чтобы показывать близким. Потом задумались о более широкой аудитории, завели для Пусика свой
Ролики с Пусиком называются так: «
За два года у Пусика собралось 200 тысяч подписчиков. При этом канал никак не рекламировали, видео набирали просмотры за счет алгоритмов рекомендаций YouTube. Такой популярности хозяева Пусика не ожидали.
— Я думал, может, никто не заинтересуется. Но люди смотрят, кому-то нравится, — говорит Вячеслав. — Главное — делать интересные видео. Если людям нравится, они сами будут смотреть. А рекламировать — думаю, это мало поможет, если видео неинтересное.
Многие думают, что это так просто — снял кота и выложил видео. На самом деле все не так, как кажется на первый взгляд. Работа не из легких, надо постоянно придумывать что-то интересное.
Курицу ест только на камеру
Самое популярное видео Пусика называется «Официант! Принесите мне еды!» Кот лапкой нажимает на звонок, выбирает пункты в специальном меню — рыба, макароны, яйцо или целая курица — а потом с аппетитом всё съедает. Вячеслав признается, что «человеческое» меню у кота только на съемках.
— В обычной жизни он такого не ест. Ему, конечно, нравится такая еда, но нежелательно есть ее много. Мы кормим его специальным сухим и влажным кормом, который продается в ветеринарной аптеке.
Характер у кота — активный и игривый.
— Ему надо побегать, поиграть, он постоянно требует внимания. Раньше мы ему уделяли много времени, а сейчас появился ребенок. Теперь мы сначала уделяем внимание сыну, а потом коту. Он не обижается. После того как мы укладываем ребенка спать днем или вечером, кот обязательно подходит и мяукает.
Пушистый наперсточник
На многих видео кот делает трюки: например, приносит маленький мячик, прыгает через кольцо, играет в футбол, дает лапу или «пять».
— Он научился постепенно. Сначала пробуем, потом он понимает, что от него хотят, — объясняет Вячеслав. — Если какой-то трюк не получается, я не заставляю. Делаем другой подход или другой трюк.
Вячеслав и Пусик показывают один из трюков — кошачью версию игры в «наперстки». Мужчина ставит перед котом три пластиковых стаканчика, под одним прячет мячик и несколько раз переставляет стаканчики. Пусик сначала отвлекается, а после три раза подряд точно угадывает, где спрятан мячик. «Он понимает по звуку», — сразу раскрывает секрет Вячеслав.
Хозяин Пусика завел
«Коту на питание хватает»
Большая часть поклонников Пусика не говорит по-русски. В основном его подписчики живут в США, еще их много в Индонезии, Малайзии, Японии и Германии. Россия в списке стран, где живут подписчики канала, стоит на 11-м месте, Беларуси в первой двадцатке нет. Поэтому названия и слова на всех видео написаны по-английски.
— Сначала я переводил их через переводчик Google, — вспоминает Вячеслав. — Потом один из зрителей предложил помощь. Теперь я пишу всё на русском, отправляю ему, а он возвращает текст на английском. Но об остальных зрителях я тоже позаботился: на видео есть субтитры на разных языках, русский обязательно присутствует.
Со временем YouTube-канал стал приносить доход. К хозяину кота стали обращаться рекламодатели: просят упомянуть их товары на видео.
— Цифры называть я не буду, но могу сказать, что на игрушки ребенку и коту на питание хватает, — говорит Вячеслав. — Рекламодатели пишут, предлагают рекламу. Конечно, не на все предложения соглашаюсь. Для меня приоритетно, чтобы товары были те, с которыми кот сам взаимодействует — изучает, нюхает, играет.
«Возможно, он своими действиями очаровывает зрителей»
Вообще Вячеслав — фрилансер и индивидуальный предприниматель, в основном он занимается видео. Все ролики с котом он снимает и монтирует сам, иногда ему помогает жена. Съемки проходят дома.
Новые видео появляются примерно три раза в месяц, в этом декабре их будет пять. Специального расписания съемок нет — если кот делает что-то забавное или у него игривое настроение, Вячеслав может отснять видео и оставить его на потом.
Спрашиваем: почему Пусик популярнее тысяч других котов на YouTube?
— Может, потому что он приносит всем позитив и хорошее настроение, — рассуждает хозяин кота. — И, возможно, он своими действиями очаровывает зрителей. Многие пишут, что когда у них депрессия или плохое настроение, то они смотрят видео Пусика и это дает им и улыбку, и радость.
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У него 200 тысяч подписчиков на YouTube, видео с ним посмотрели более 32 миллионов раз.
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